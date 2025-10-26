Minuto30
  • ¡Medellín quiere el liderato! Convocados «poderosos» para el Clásico Paisa que cierra la jornada 17

    Francisco Chaverra es nuevo refuerzo del DIM poderosos en el clasico paisa
    Francisco Chaverra. Foto: DIM
    Resumen: El Deportivo Independiente Medellín tiene la motivación de sumar tres puntos que lo acerquen al primer lugar, por ello convocó a todas sus figuras para el Clásico Paisa

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La capital antioqueña se paraliza este domingo 26 de octubre para vivir la pasión del Clásico Paisa, el partido que cierra la Jornada 17 del ‘todos contra todos. Si bien Atlético Nacional es el local, el Deportivo Independiente Medellín (DIM) llega como un fuerte contendiente que busca consolidarse en la cima de la tabla.

    El Poderoso Convocó a sus Fichas Clave:

    El director técnico del DIM, Alejandro Restrepo, escogió los 20 convocados con la que buscará la victoria en el Atanasio Girardot. Entre los convocados más destacados del ‘Poderoso de la Montaña’ se encuentran: Washington Aguerre; Francisco Chaverra, Jarlan Barrera, Baldomero Perlaza, Luis «Chino» Sandoval y el goleador Francisco Fidryszewski.

    Medellín busca ser el primero de la tabla

    El clásico es crucial para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del torneo: Independiente Medellín es 2º, con 31 puntos, mientras que Atlético Nacional es 6º con 28 puntos.

    El Deportivo Independiente Medellín tiene la motivación de sumar tres puntos que lo acerquen al primer lugar, mientras que Nacional busca confirmar su clasificación.

    Lea también: Francisco Fydriszewski le va a dar la séptima al DIM

    Hora Clave para el Encuentro:

    El pitazo inicial para este crucial encuentro se dará a las 6:30 de la tarde en el Estadio Atanasio Girardot, desatando la fiesta y la rivalidad que caracterizan al fútbol paisa.

    Aquí más Noticias de Deportivo Independiente Medellín

