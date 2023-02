in

El valioso punto alcanzado en condición de visitante por parte del Deportivo Independiente Medellín en el Roberto Meléndez de Barranquilla ante el encopetado Junior del profesor Arturo Reyes, ha dejado la sensación para propios y extraños de la causa roja, que se cuenta con un equipo que promete.

Jugar en la ‘arenosa’ no es nada fácil y más por el intenso calor y el mismo rival que cuenta en sus filas con jugadores desequilibrantes que de un momento a otro pueden definir a su favor un partido.

Tener claro esta premisa por parte de los dirigidos por David González y creer en lo que se tiene, fue determinante para que el “Rey de corazones” en una destacada actuación de Andrés Mosquera Marmolejo empezara a sumar ante un difícil rival como lo fue el Junior de Barranquilla.

Tan solo un craso error de Marulanda puso en ventaja al equipo de ‘Curramba’ que veía como la puerta de su rival estaba cerrada por parte de un guardameta que una vez más, demostró su nivel e importancia bajo los tres palos cuidando el arco del “Equipo del Pueblo”.

Las novedades en el ‘Decano’ dejaron a mi consideración una buena sensación hasta el punto de indicar que, con los mismos, este Medellín promete como para pensar que se van alcanzar buenos resultados dentro y fuera de su predio.

Marulanda, Palacios y Londoño debutaron en la defensa en la era de David González dejando una buena impresión y si bien se debe mejorar algunos aspectos como los rechazos en área propia y las salidas desde el propio campo, este cuarteto posterior promete hasta el punto de pensar que con trabajo y concentración se van a consolidar para el bien del equipo.

La contención en el medio campo se debe trabajar más con jugadores que como el mismo Ricaurte, en muchas ocasiones se queda corto en marca y más cuando no tiene a su lado a un raspador como lo era el ‘Vikingo’ Arregui.

Me gustó el inicio de Cetré y los chispazos de Ever Valencia para pensar que se tendrán en los mismos buenos alternantes y más cuando se espera la titularidad de un Déinner Quiñones como extremo.

Medellín promete y más con la buena nómina que la actual dirigencia contrató para disputar el torneo local y la Copa Libertadores. La meta es convertir el Atanasio Girardot en toda una caldera y para ello es necesario superar los ya 18 mil abonados y llegar mínimo a 25 mil para ser más fuertes juntos.

El próximo rival será frente al ‘León’ capitalino del profesor Harold Rivera que se encontrará con un Deportivo Independiente Medellín que promete y a eso le vamos a apuntar todos los poderosos seguidores en la presente temporada.

