Medellín perdió el de ida, Santa Fe se quedó sin técnico y el VAR metió la mano: resumen del partido por Copa Betplay

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín perdió 2-1 contra Santa Fe en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Betplay, en el Atanasio Girardot. El equipo de Alejandro Restrepo, que se vio mermado desde el minuto 28 por la expulsión de Bryan León, no pudo superar a su rival.

Los goles de Santa Fe fueron de Christian Mafla, en el minuto 33, y de Hugo Rodallega, en el minuto 52. El descuento del Medellín llegó en el minuto 59, por medio del «polaco» Francisco Fydriszewski. El arquero de Santa Fe, Asprilla, fue la gran figura del partido, al contener varios ataques del DIM.

A pesar de la derrota, el Medellín tuvo grandes chances de empatar el partido, pero no fue efectivo. El equipo, que contó con 13.895 asistentes en el Atanasio Girardot, espera recuperarse en el partido de vuelta, a jugarse el 1 de octubre en Bogotá.

El penal que pudo ser y no fue

En el minuto 73 se vivió un momento de gran tensión cuando el árbitro Álvaro Meléndez sancionó un penal a favor del «poderoso» . El juez consideró que Iván Scarpeta había tocado el balón con la mano, una decisión que generó una fuerte polémica en el campo y esperanzas en las gradas.

Sin embargo, el árbitro recibió el llamado de sus compañeros del VAR y, tras la revisión, reversó su decisión. La repetición dejó en claro que la mano de Scarpeta estaba pegada a su cuerpo, por lo que la sanción no procedía.

La decisión del VAR, que se tomó en cuestión de minutos, fue un alivio para Santa Fe, pero una tristeza para el poderoso, ya que el penal podía haber cambiado el resultado del partido.

El abandono de Bava deja a Santa fe «triste»

La directiva de Santa Fe aceptó la renuncia de su técnico, Jorge Bava. El uruguayo, que tenía una jugosa oferta del Cerro Porteño de Paraguay, abandonó el equipo capitalino en medio de la competencia en la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

La noticia, que era un secreto a voces, fue confirmada por el equipo «cardenal» al finalizar el partido contra el Deportivo Independiente Medellín, por la Copa Colombia. En un comunicado oficial, la directiva le deseó éxitos en sus futuros proyectos profesionales.

«A partir de la fecha los profesores Francisco López y Grigori Méndez estarán a cargo del equipo profesional masculino», confirmó Santa Fe, que es el actual campeón de la Liga BetPlay.

