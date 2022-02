in

El partido se tornó difícil desde comienzo para el Independiente Medellín, donde con un Once Caldas motivado a presionar desde la salida del conjunto antioqueño, propició un grave error defensivo entre el portero Luis Vásquez y el capitán paisa Andrés Cadavid.

Marcelino Carreazo evito el despeje del portero y sin «titubear» disparó al arco como pudo teniendo en cuenta que estaba totalmente libre y con mucha tranquilidad el balón sobre paso la línea al minuto 7 para adelantar al blanco blanco.

Con el marcador en contra, el Independiente Medellín comenzó a «remar» contra la marea blanca en búsqueda del empate, donde 10 minutos más tarde fue el larguero quien evitó que se diera luego del potente cabezazo de Adrían Arregui que tenía ya vencido al portero paraguayo.

Once Caldas no quedó «manicruzado», instantes después de la jugada roja generó su peligro y con una media volea de Carreazo estuvo cerca de ampliar el marcador.

El empate poderoso llegó en una jugada de agilidad paisa, Jean Pineda cobró un tiro de esquina velozmente para entregar el balón a Pipe Pardo en el área manizaleña, este a su vez intenta rematar pero le sale un pase al otro costado del área donde aparece Luciano Pons en solitario y remata potente para vencer a Gerardo Ortiz.

En el complemento, transcurrido 15 minutos Once Caldas adelantó en un contragolpe que Marlon Piedrahita fortuitamente deja el esférico en los pies de Mender García tras desviado remate, el delantero para el balón, lo arrastra y en un tercer tiempo remata fuerte a la derecha de Vásquez para decretar el 2 x 1 definitivo.

Ficha técnica del compromiso

→ Once Caldas 2 – 1 Independiente Medellín

Fecha 4 Liga Betplay 2022-I

Estadio Palogrande de Manizales

Árbitro Alexander Ospina

→ Once Caldas: Gerardo Ortiz; Nicolás Giraldo, Jorge Cardona, Brayan Córdoba, Jesús David Murillo; Dannovi Quiñones, Juan David Rodríguez, Marlon Piedrahita, Marcelino Carreazo; Mender García, Diego Valdés.

Entrenador: Diego Corredor.

Cambios: Robert Mejía por Diego Valdés (min. 67), Ayron del Valle por Juan David Rodríguez (min. 78), Sebastián Guzmán por Marcelino Carreazo (min. 81), Alejandro Barbaro por Mender García (min. 81).

Amarillas: Marcelino Carreazo y Dannovi Quiñones.

Rojas: no hubo

Goles: Marcelino Carreazo (min. 7), Mender García (min. 60).

→ Medellín: Luis Erney Vásquez; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, Juan Carlos Díaz, Jean Pineda; Vladimir Hernández, Felipe Pardo; Luciano Pons.

Entrenador: Julio Comesaña

Cambios: David Loaiza por Juan Carlos Díaz (min. 67), Ever Valencia por Felipe Pardo (min. 78), José Hernández Chávez por Jean Pineda (min. 82).

Amarillas: Luciano Pons y David Loaiza.

Rojas: no hubo

Goles: Luciano Pons (min. 37)

Próximos encuentros

→ Independiente Medellín vs Cortuluá

Estadio Atanasio Girardot, Medellín

Martes 8 de febrero – 6:00 pm

→ Pereira vs Once Caldas

Estadio Hernán Ramírez Villegas

Martes 8 de febrero – 8:05 pm

Postales de la derrota de Medellín en Manizales

