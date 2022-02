Unidades de Cuidados Intensivos de Medellín se encuentran en un 93% de ocupación: Secretario de Gobierno

in

El Secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo Taborda, se pronunció sobre la ocupación de las UCI en Medellín, y realizó un balance general de cómo se encuentra la ciudad respecto a la pandemia por Covid-19.

«Ya llevamos una disminución desde hace un par de semanas de la variante Ómicron, particularmente la que era la primordial y la que estaba rondando, y ya llevamos dos semanas en decrecimiento. Tenemos ocupación en este momento del 93%, también hemos disminuido y esperamos que para la próxima semana disminuyamos aún más esa ocupación. La positividad está en un 26% pero recordemos que estaba en más del 40, hace un par de semanas, entonces venimos disminuyendo», explicó.

Según manifestó el secretario, no se tiene contemplado cerrar nuevamente la ciudad, a menos de que se registre la llegada de una nueva variante. «No van a haber cierres, a no ser que exista en el mundo otra variante diferente, pero por ejemplo en Europa ya Ómicron no es un problema, e incluso están evaluando la posibilidad de quitar el tapabocas, pero para ese momento lo evaluaremos con el Gobierno Nacional», dijo.

Sin embargo, pese a las disminuciones que se han registrado en las cifras, el número de personas fallecidas por cuenta del virus continúa incrementando, por lo que el secretario de Gobierno de Medellín expresó que la principal causa de estas muertes, tiene que ver con la negativa de las personas hacia la aplicación de la vacuna.

«Lastimosamente, hay personas que no han creído en la vacunación, y son las personas que más probablemente están muriendo. Aproximadamente, unas 500 mil personas en la ciudad no se han vacunado (…) Hemos dispuesto de más de 4,2 millones de vacunas, pero nunca será suficiente si las personas no asisten a un punto y reciben al menos una dosis», puntualizó.

En Medellín pruebas gratuitas se realizarán pruebas de VIH y sífilis https://t.co/jQCbVoOyZr — Minuto30.com (@minuto30com) February 9, 2022

Para leer más noticias, haga clic Aquí