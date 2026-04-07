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Resumen: Al acto asistieron también los familiares de Juan Ángel Franco Rojas, Daniel Fernando Higuita Borja y otras víctimas que representan la herida abierta de la desaparición en la ciudad.

Medellín no olvida: Cuatro años de la desaparición de Andrés Camilo Peláez ¿dónde está?

Minuto30.com .- Bajo las imponentes naves de la Catedral Metropolitana, familiares, amigos y autoridades se unieron en una eucaristía cargada de esperanza y fortaleza. El motivo principal fue la conmemoración de los cuatro años desde que se perdió el rastro del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, un caso que ha movilizado a la opinión pública antioqueña desde 2022.

Sin embargo, el dolor fue compartido. Al acto asistieron también los familiares de Juan Ángel Franco Rojas, Daniel Fernando Higuita Borja y otras víctimas que representan la herida abierta de la desaparición en la ciudad.

Compromiso institucional con las víctimas

El Secretario de la Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila Valencia, reafirmó el compromiso de la administración distrital en el acompañamiento a estas familias que, año tras año, mantienen viva la búsqueda de sus seres queridos.

“Seguimos comprometidos como Alcaldía con todas las víctimas de las violencias que se dan en el territorio. Los Derechos Humanos y la Paz Ciudadana son para todos y todas”, expresó el funcionario tras la ceremonia.

Voces que piden respuestas

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Para las familias Peláez, Franco e Higuita, estos actos simbólicos son vitales para evitar que el tiempo borre la urgencia de sus casos.

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