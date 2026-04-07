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    Medellín no olvida: Cuatro años de la desaparición de Andrés Camilo Peláez ¿dónde está?

    Estos actos simbólicos son vitales para evitar que el tiempo borre la urgencia de sus casos

    Publicado por: SoloDuque

    Medellín no olvida: Cuatro años de la desaparición de Andrés Camilo Peláez ¿dónde está?

    Resumen: Al acto asistieron también los familiares de Juan Ángel Franco Rojas, Daniel Fernando Higuita Borja y otras víctimas que representan la herida abierta de la desaparición en la ciudad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Bajo las imponentes naves de la Catedral Metropolitana, familiares, amigos y autoridades se unieron en una eucaristía cargada de esperanza y fortaleza. El motivo principal fue la conmemoración de los cuatro años desde que se perdió el rastro del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, un caso que ha movilizado a la opinión pública antioqueña desde 2022.

    Sin embargo, el dolor fue compartido. Al acto asistieron también los familiares de Juan Ángel Franco Rojas, Daniel Fernando Higuita Borja y otras víctimas que representan la herida abierta de la desaparición en la ciudad.

    Foto: Carlos Alberto Arcila Valencia, Secretario de la Paz y Derechos Humanos Alcaldía distrital de Medellín

    Compromiso institucional con las víctimas

    El Secretario de la Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila Valencia, reafirmó el compromiso de la administración distrital en el acompañamiento a estas familias que, año tras año, mantienen viva la búsqueda de sus seres queridos.

    “Seguimos comprometidos como Alcaldía con todas las víctimas de las violencias que se dan en el territorio. Los Derechos Humanos y la Paz Ciudadana son para todos y todas”, expresó el funcionario tras la ceremonia.

    Foto: Carlos Alberto Arcila Valencia, Secretario de la Paz y Derechos Humanos Alcaldía distrital de Medellín

    Voces que piden respuestas

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    Para las familias Peláez, Franco e Higuita, estos actos simbólicos son vitales para evitar que el tiempo borre la urgencia de sus casos.

    Andrés Camilo Peláez: Desaparecido el 3 de abril de 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia

    Juan Ángel Franco y Daniel Higuita: Cuyas familias se unieron al clamor colectivo pidiendo celeridad en las investigaciones y apoyo estatal continuo.

    Foto: Carlos Alberto Arcila Valencia, Secretario de la Paz y Derechos Humanos Alcaldía distrital de Medellín

    Foto: Carlos Alberto Arcila Valencia, Secretario de la Paz y Derechos Humanos Alcaldía distrital de Medellín

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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