Esta ha sido una semana tensa para Independiente Medellín antes de asumir el clásico frente a Atlético Nacional. El ‘Poderoso’ no pasa por el mejor de sus momentos y tiene estos días para realizar correcciones en su esquema de juego antes de salir como local en el duelo que se disputará el próximo domingo, 4 de septiembre, a partir de las 6:10 de la tarde.

El estratega David González busca variantes para que el grupo logre reaccionar luego de la goleada en Rionegro ante Águilas Doradas el pasado fin de semana. El ex arquero no quiere mostrar temores.

“Es como cuando en un avión y si yo veo la azafata asustada es que esto va para abajo. Aquí es más o menos lo mismo, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos negar que los resultados no nos han acompañado”, expresó González.

Cabe mencionar que a los malos resultados del rojo se suman las lesiones este semestre de Pardo, Cadavid, Monsalve, Pineda, Loaiza y Gutierrez. Dificultades que le restan opciones al director técnico y al equipo.

“Es que ahí no hay nada que hacer lastimosamente. Duelen mucho, cada que uno está medio planeando algo o tiene algo en la cabeza y ocurre algo como esto, como una lesión, sobre todo de hombres que se volvían importantes en el rodaje del equipo”, manifestó el DT.

Es de resaltar que para el clásico, el cuerpo médico se encuentra evaluando si el entrenador puede contar o no con Felipe Pardo. La buena noticia es que ya puede disponer de jugadores como Loaiza, Gutiérrez y Cadavid, si así lo considera.

El juego entre rojos y verdes por la décima fecha de la Liga Betplay, se disputará este domingo en el estadio Atanasio Girardot.