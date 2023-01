Con Puesto de Mando Unificado, Medellín está lista para el fin de la temporada festiva

La Alcaldía de Medellín, de manera articulada con la Policía Metropolitana y los organismos de emergencia, reforzará las acciones preventivas para el puente de reyes y contará con un dispositivo similar al del fin de año, con los 1.100 uniformados que llegaron para atender las necesidades de esta temporada que finaliza.

Se intensificarán los operativos contra la comercialización de pólvora, la ocurrencia de riñas y se tendrán puestos de control en varias vías. Para garantizar la coordinación entre las autoridades y atender las llamadas a través de la Línea Única de Emergencias del 123, se ha instalado un Puesto de Mando Unificado permanente.

“La invitación es a disfrutar con tranquilidad y sin excesos de alcohol. Contamos con el dispositivo policial de refuerzo que acompañará este, que es el fin de la temporada navideña y de comienzo de año con prioridad de los ejes viales donde ha aumentado la accidentalidad y de los territorios con mayores casos de riñas”, dijo el subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Omar Rodríguez Aranda.

La quema de pólvora continúa prohibida y acarrea sanciones por más de $1.000.000. Tampoco se permite el cierre de vías para celebraciones, los fogones callejeros y el sacrificio de animales en el espacio público.

La Secretaría de Salud entrega las siguientes recomendaciones:

Evitar el sol entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., ya que en este horario aumenta la radiación solar y hay que limitar la exposición directa. Utilizar sombrilla en la playa, elegir un fotoprotector adecuado, aplicarlo antes de la exposición y repetir varias veces, según el tipo de piel (si es clara o más sensible a los rayos ultravioleta).

“Recordemos que el sol nos provee la vitamina D, que la necesitamos para que el calcio se fije en los huesos, entonces está bien recibirlo, pero no podemos excedernos en la exposición porque es un riesgo que se acumula para algún tipo de cáncer en nuestra piel. Se recomienda la ropa de protección, ojalá clara y de mangas largas, un sombrero aleroncito para que nos tape bien la cara, utilizar siempre un bloqueador solar, que tenga factor de protección. Si es para la cara, superior a 50”, explicó la subsecretaria (e) de Salud Pública, Rita Almanza.

Bomberos Medellín hace un llamado a disfrutar con responsabilidad esta temporada:

– Si va de viaje, verifique la ruta y el estado de las vías.

– Si sale de la ciudad, desconecte electrodomésticos para evitar descargas eléctricas y posibles incendios. Cierre la llave del gas.

– Si va a cocinar, evite accidentes con líquidos calientes. Esté pendiente en todo momento de los menores.

– Nunca deje la cocina desatendida. Esta puede convertirse en foco de un incendio.

El IDEAM continúan altas probabilidades de lluvias debido al fenómeno de La Niña, evite visitar ríos o quebradas es importante

– Estar atento a los niveles de alerta de las quebradas.

– Acompañar siempre a los niños y adultos mayores.

– Evitar el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas.

– No arrojar basuras sobre los cuerpos de agua.

– Apagar oportunamente las fogatas o fogones al aire libre.

– En caso de fuertes precipitaciones, se debe evacuar hasta una distancia segura.

– Si se presentan emergencias, llamar al número único de seguridad y emergencias 123.

Recomendaciones para prevenir incendios:

– No elevar globos.

– No usar pólvora.

– No utilizar luces con cables desgastados o deshilachados.

– Apagar las luces por la noche o al salir de casa.

– No ubicar velas cerca del árbol de Navidad, adornos o muebles.

– No descuidar las velas encendidas.

– No sobrecargar los enchufes eléctricos.

– No desatender la cocina: la mayoría de los incendios inician allí.

