Más de 4.400 hogares han superado las condiciones de pobreza en Medellín

En el marco de la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se celebra cada 17 de octubre, la Alcaldía de Medellín dio a conocer cómo avanza la ciudad en este aspecto, y las acciones que se han adelantado para la erradicación de la pobreza.

De 2020 a la fecha, la Alcaldía de Medellín ha acompañado 49.764 hogares, de los cuales 4.460 han superado las condiciones de pobreza. En el proceso se identifican las privaciones y capacidades que tiene el hogar para luego acercar oportunidades orientadas en las nueve dimensiones del desarrollo humano en: identificación, ingresos y trabajo, educación y capacitación, salud, nutrición, habitabilidad, dinámica familiar, bancarización y ahorro y acceso a la justicia.

La Administración Municipal cuenta con más de 200 gestores territoriales, los cuales realizan acompañamiento familiar para la superación de la pobreza monetaria y multidimensional. Este acompañamiento consta de visitas domiciliarias intencionadas para realizar atención psicosocial a las familias, implementación de sesiones educativas relacionadas con convivencia familiar, prevención del embarazo adolescente, formación para el empleo, pautas de crianza y acercamiento de oportunidades y de la oferta social, lo que permite apalancar el mejoramiento de condiciones de vida en las familias más vulnerables de la ciudad.

Por esta razón, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, se une a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1992. Según dicha asamblea, la pobreza se mide bajo dos modalidades, tanto monetaria como multidimensional. La monetaria es entendida como la no capacidad que tienen los hogares para suplir todas las necesidades con el índice tradicional de ingreso y la multidimensional se refiere a privaciones o carencias en las nueve dimensiones del desarrollo humano (identificación, dinámica familiar, salud, educación, nutrición, habitabilidad, acceso a la justicia y bancarización y ahorro).

Ante los retos por este fenómeno, la Administración Municipal trabaja arduamente para que las personas vivan en condiciones dignas.

“Generar oportunidades para las familias que se encuentran en condiciones difíciles es nuestra apuesta, desde el Alma Social construiremos una Medellín más digna, que garantice el bienestar y mejores horizontes de intervención social donde logremos disminuir la desigualdad, la exclusión y la pobreza”, expresó el subsecretario de Grupos Poblacionales Juan Daniel Pulgarín Correa.

Lida Jaramillo, beneficiaria de la Unidad Familia Medellín, expresó: “Mi gestora ha sido la persona que me ha colaborado y me ha ayudado mucho para mejorar mis condiciones de vida, actualmente recibo el apoyo económico de Renta Básica, con el cual he podido pagar el arriendo. También ella me facilitó la información para acceder al tema del estudio como lo es @Medellín, Medellín Digital, Sapiencia que pienso estudiar una tecnología con ellos y también me dio las pautas para estar aliada con el Isvimed para adquirir una vivienda propia. Estoy muy agradecida, este año he visto cómo ha mejorado notablemente mi calidad de vida. Muchas gracias a la Alcaldía de Medellín por todo el apoyo que hemos recibido”.

La Alcaldía de Medellín focaliza esfuerzos en el mejoramiento de la calidad en el acompañamiento familiar para la superación de la pobreza monetaria y multidimensional; muestra de ello es el cambio que trajo el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 – 2023, en el cual se pasa de impactar exclusivamente la pobreza extrema a trabajar con todas las líneas de pobreza monetaria y multidimensional.

Del mismo modo, desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos se implementa la estrategia de Mesa Social para el abordaje de este reto de ciudad en conjunto con las demás dependencias y entidades del conglomerado público, con el objetivo de generar una articulación en el acompañamiento a las familias más vulnerables.

Declaraciones subsecretario de Grupos Poblacionales Juan Daniel Pulgarín Correa.

