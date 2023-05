Después de las audiciones en las que participaron 273 bandas y solistas de Medellín y sus corregimientos, se seleccionaron las 70 propuestas musicales que harán parte de Ciudad Altavoz, el 26, 27 y 28 de mayo, en la Plaza de las Luces, el teatro Carlos Vieco y el parque Lleras. Este evento corresponde al último filtro para elegir a los 28 artistas que estarán en la programación oficial del Altavoz Fest, que este año cumple dos décadas.

“Una felicitación a todas esas bandas que han participado en esta Convocatoria de Fomento y Estímulos, que ya estas 70 bandas pasan a Ciudad Altavoz para después ser seleccionadas 28 que irán a nuestro Altavoz Internacional. El preámbulo para celebrar, con toda, estos 20 años de Altavoz Internacional”, afirmó el secretario de Cultura Ciudadana, Álvaro Narváez.

Las propuestas seleccionadas para Ciudad Altavoz se dividieron en 7 categorías, de acuerdo con el género musical:

– Ska y reggae: Gua-Ska, La Cordillera, Echo Selector, Servicio Públiko, Terlete, Next Fyah, Afropickup, Sr. Moskato, Mátame Si Puedes y Del Monte Reggae.

– Metal y sus ramificaciones: Adivarius, Sörceress, Agressor, Instru-Mental, Athemesis, Nocturnal Evil, T-Machines, Metrallo, Satanic y Neblina.

– Punk y sus ramificaciones: No Señal, Audiodisturbio, Usted, Los Malkavian, La Perrera, O.D.I.O., Sin Compromiso, Sav, La Muscaria y Herida de Guerra.

– Core: Ahora O Nunca, Neural, En Contra de Todo, Ground Of Chaos, You Are My Addiction, Estado de Inconsciencia, Menuda, Héloïse, Fuera de Foco y Control Hardcore.

– Rap: Mr More, Cinta Negra, La Cosa Mostra, Don Pini, Da Flava, El Boscko, Zetta One, El Wits, Influmc y Jota Hache.

– Rock: Clandestino, Volqueta Espacial, Hasta El Fondo, Violin Rock, Perros de Reserva, 4to de Mente, Orgasmo, Religion6, Origen T y Gary.

– Electrónica y alternativa: Eva Peroní, Zateología, The Virginia Valley, Canecas Boys, Ana Gartner, Pavlo, Arvak, Gladkazuka, Dj Jaguar – Misturas (Visuales Guasabro) y Non_exist_ent.

Serán tres días de presentaciones distribuidas así: en la Plaza de las Luces, la programación estará el viernes 26, de 3:00 p. m. a 10:00 p. m., y el sábado 27 y el domingo 28, de 2:30 p. m. a 9:00 p. m. En el teatro Carlos Vieco, la cita será el viernes 26, de 3:00 p. m. a 10:00 p. m., y el sábado 27 y el domingo 28, de 2:30 p. m. a 9:00 p. m.; finalmente, en el parque Lleras, las audiciones serán el sábado 27, de 3:30 p. m. a 10:00 p. m.

La artista Mc Janna entregó algunos consejos a los participantes: “La invitación, de mi parte y para ustedes, es que en sus camerinos tómense un tiempito antes de montarse allá, antes de que estén como tal tras bambalinas. En sus camerinos mediten; mente sobre el show; traten de tener la conexión con la tarima, con sus compañeros, con todo lo que tenga que ver con el show”.

Este año, el proceso de inscripción para ser parte de Altavoz rompió cifras, ya que se presentaron 365 propuestas a la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura, de las cuales pasaron 273 a las audiciones. En 2022, un total de 292 hicieron su inscripción a la convocatoria.

La cultura festivalera se sigue moviendo en Medellín y posicionando al Distrito como una capital de grandes eventos. El talento local brilla en cada uno de estos espacios y se encarga de mostrar que la cultura se toma los territorios. La entrada está abierta para disfrutar de Ciudad Altavoz.

Más Noticias de Medellín