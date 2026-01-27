Medellín inicia la Copa Mundo de Natación Artística 2026 con la Selección Colombia compitiendo frente a potencias mundiales con entrada gratuita. Foto: cortesía Federación Colombiana de Natación

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medellín hará historia del 13 al 15 de febrero al ser la sede de la primera parada de la Copa Mundo de Natación Artística 2026, evento que por primera vez aterriza en Colombia y que se llevará a cabo con entrada gratuita en el Complejo Acuático César Zapata. La Selección Colombia, integrada por 13 destacados atletas de Antioquia, Bogotá y Valle bajo la dirección de Shara Munera y Jennifer Cerquera, iniciará la temporada oficial de World Aquatics enfrentándose a potencias como España y Estados Unidos, consolidando a la capital antioqueña como un referente internacional para los deportes acuáticos tras sus recientes renovaciones de infraestructura

Medellín hará historia como sede de la Copa Mundo de Natación Artística 2026

Medellín recibirá la primera parada del circuito mundial de World Aquatics del 13 al 15 de febrero. La Selección Colombia, conformada por 13 atletas, se medirá ante potencias globales con entrada gratuita para el público.

Medellín se prepara para un hito sin precedentes en el deporte nacional: por primera vez, Colombia será la sede de una parada de la Copa Mundo de Natación Artística.

El World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2026 – Stop 1 tendrá lugar en el Complejo Acuático César Zapata del 13 al 15 de febrero, convirtiéndose en el epicentro mundial de esta disciplina y marcando el inicio de la temporada internacional que recorrerá tres continentes.

El equipo nacional, bajo la dirección técnica de las entrenadoras Shara Munera y Jennifer Cerquera, está integrado por 13 atletas de las ligas de Antioquia, Bogotá y Valle.

La nómina combina experiencia y proyección internacional, destacando figuras como Gustavo Sánchez e Isabella Franco.

El conjunto tricolor tendrá el reto de enfrentar a potencias consolidadas como España, Estados Unidos, Canadá, México y Alemania, en lo que representa un paso fundamental para el crecimiento de la natación artística colombiana.

La Federación Colombiana de Natación (FECNA) confirmó la lista de los seleccionados que representarán al país en la categoría abierta.

Medellín hará historia como sede de la Copa Mundo de Natación Artística 2026

De Antioquia son Melisa Ceballos, Sara Castañeda, Estefanía Roa, Luisa Botero, Mabel Tobón y Tatiana Tobón.

De Bogotá son Juliana Pacheco, Laura Rodríguez y Valeria Jurado y el Valle son Emily Minante, Gustavo Sánchez, Isabella Franco y Nicolás Tascón.

Con el objetivo de fomentar el apoyo masivo a los deportistas locales, la organización ha dispuesto que la entrada al complejo acuático sea gratuita durante las tres jornadas de competencia.

Los horarios de las pruebas están programados para el viernes (18:30 a 21:00), sábado (15:00 a 19:00) y domingo (15:00 a 18:30).

La elección de Medellín como sede inicial del circuito 2026, que continuará en París, Xi’an, Pontevedra y culminará en Toronto, ratifica la calidad de su infraestructura deportiva.

Tras las recientes renovaciones realizadas para los Juegos Panamericanos de Deportes Acuáticos 2025, el Complejo Acuático de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot se consolida como uno de los mejores escenarios de la región para eventos de alta jerarquía mundial.

Más noticias de Deporte