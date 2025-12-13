Minuto30
    La Medellín Handball Cup vuelve con emociones al Corazonista
    La Medellín Handball Cup reúne 508 atletas de cinco países en el Corazonista, destacando el futuro y la renovación del balonmano continental. Foto: Cortesía
    Resumen: La Medellín Handball Cup regresa con gran entusiasmo a los coliseos del colegio Corazonista, reuniendo a 508 deportistas de cinco países (Colombia, Brasil, Puerto Rico, México y Perú) entre el 15 y el 18 de diciembre. Este torneo internacional, avalado por la Liga Antioqueña de Balonmano y organizado por la Corporación Futuro Vivo, busca ratificar el alto nivel y la renovación del balonmano en categorías desde Mini Mixto hasta Cadetes. La competencia iniciará el lunes con 33 compromisos y servirá como una importante plataforma para que las nuevas figuras del continente americano exhiban su talento y consoliden el futuro de este deporte olímpico.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las emociones del balonmano internacional se toman nuevamente la capital antioqueña con el regreso de la Medellín Handball Cup, uno de los torneos más reconocidos de Colombia.

    Entre el 15 y el 18 de diciembre, los coliseos del colegio Corazonista de Medellín serán el epicentro de la competencia, donde 508 deportistas de cinco países se darán cita para disputar esta nueva edición.

    La calidad y el nivel de los participantes prometen un espectáculo vibrante que busca ratificar la constante renovación de este deporte olímpico.

    La magnitud del evento se evidencia en la participación de delegaciones provenientes de Colombia, Brasil, Puerto Rico, México y Perú.

    Los jóvenes talentos competirán en diversas categorías, que incluyen Mini Mixto, Infantil Femenino, Infantil Masculino, Cadetes Femenino y Cadetes Masculino, asegurando una amplia muestra de la base del balonmano continental.

    El Comité Organizador, liderado por la Corporación Futuro Vivo, confirmó una nutrida asistencia con 12 escuadras en Cadetes Masculino, 11 en Mini Mixto, y un número significativo de equipos en el resto de las categorías.

    El balón comenzará a rodar oficialmente el lunes, con una intensa primera jornada que tiene programados 33 compromisos.

    Los encargados de dar el pitazo inicial serán los equipos de Cadetes Masculino, con los encuentros LHESP Brasil A-Corazonista B y Corazonista A-JEC Bogotá, a partir de las 8:30 de la mañana.

    Estos partidos marcan el inicio de una competencia que se extenderá por cuatro días, brindando un escenario ideal para que las nuevas figuras del balonmano americano muestren su talento.

    La Medellín Handball Cup, que cuenta con el aval de la Liga Antioqueña de Balonmano, no solo es un espacio de alta competencia, sino también un punto de encuentro que fomenta la hermandad entre los participantes.

    El torneo se consolida como una excelente oportunidad para cerrar el año, disfrutar del espectáculo deportivo y evidenciar el buen nivel que poseen las nuevas generaciones de balonmanistas en el continente.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

