Resumen: Medellín hace historia al inaugurar la Copa Mundo de Natación Artística 2026, recibiendo a 200 deportistas de 23 países en el renovado Complejo Acuático César Zapata, con entrada libre para todos.

¡Medellín hace historia! El mundo entero se rinde ante la magia de la Copa Mundo de Natación Artística 2026

Medellín marca un hito histórico al inaugurar oficialmente la Copa Mundo de Natación Artística 2026, convirtiéndose en la primera ciudad de Colombia y Sudamérica en albergar este prestigioso certamen.

El evento, que se desarrolla del 13 al 15 de febrero, reúne a cerca de 200 deportistas provenientes de 23 países, consolidando a la capital antioqueña como un referente global para disciplinas de alto rendimiento.

Esta parada abre el circuito internacional del año, que posteriormente se trasladará a ciudades como París, Xi’an, Pontevedra y Toronto.

Durante el acto de apertura, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga enfatizó que la infraestructura es el factor determinante para atraer competencias de esta magnitud.

El mandatario señaló que, si bien el atractivo turístico de la ciudad es innegable, la verdadera clave reside en contar con instalaciones de primer nivel.

Según Gutiérrez, el compromiso asumido tras el éxito de los Panamericanos Junior 2025 permitió intervenir los escenarios acuáticos para dejarlos en condiciones óptimas, lo que motivó a los líderes de World Aquatics a elegir a Medellín como sede del mundial.

La designación de la ciudad no es fortuita, sino un reconocimiento al crecimiento del deporte local y a la gestión del Distrito.

La administración municipal destinó una inversión de $11.300 millones para la renovación integral del Complejo Acuático César Zapata, dotándolo de tecnología y condiciones técnicas que cumplen con los estándares internacionales más exigentes.

Este esfuerzo por modernizar los escenarios administrados por el Distrito ha sido fundamental para posicionar a Medellín como una sede capaz de operar eventos masivos con excelencia técnica.

El torneo cuenta con la participación de una destacada delegación colombiana integrada por 13 atletas, de los cuales seis son talentos locales de Medellín, quienes competirán en las categorías de solo, duetos y equipos.

Para fomentar la apropiación ciudadana y el disfrute del deporte, la entrada a las competencias es libre, permitiendo que el público presencie de cerca el espectáculo de las mejores delegaciones del mundo.

Con este evento, Medellín no solo celebra el talento deportivo, sino que reafirma su capacidad para generar un legado de infraestructura y proyección internacional.

