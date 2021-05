¡Aún tiene tiempo! Medellín Gourmet se extiende hasta mitad de junio

Medellín Gourmet, el evento gastronómico que permite a los comensales disfrutar de los mejores restaurantes, y a los mejores precios, anunció que se extenderá hasta el 16 de junio.

Esta vez, el evento ya no irá hasta el 30 de abril, con el fin de que más personas puedan aprovechar. Para ello, es importante resaltar que se lleva a cabo de manera mixta.

Habrá atención en los locales y también a domicilio. “La temporada estará disponible en los locales siempre y cuando las medidas tomadas por el gobierno municipal y departamental lo permitan. Trabajaremos de la mano de todos los restaurantes para asegurar la atención a todos los comensales con todos los protocolos de bioseguridad”, expresa Jorge Gómez Ch., CEO de País Gourmet, organizador del evento.

Para la entrega a domicilio, Medellín Gourmet hace una alianza con iFood, quien cobrará 0% de comisión a 40 de las marcas aliadas. Las demás, harán entregas a través de domicilios propios. “Trabajar de la mano con País Gourmet reafirma nuestro compromiso de ser la app experta en comida para los paisas”, comenta Gustavo Díaz, gerente de Relaciones Públicas de iFood.

Los locales tendrán nuevamente un menú para compartir con tres rangos de precios: $58.000, $88.000 y $108.000. La experiencia para dos personas incluye una entrada, dos platos fuertes, un postre, dos cervezas Heineken o dos Té Hatsu y un Agua del Nacimiento. Además de que disfrutar de Medellín Gourmet representa un ahorro aproximado del 30% sobre los precios de la carta.

Los restaurantes participantes en Medellín Gourmet

In Situ, Café Le Gris , Cambalache, Kabuki , Creta, Malevo, La Pampa Parrilla, Spezia (Hotel San Fernando Plaza), 43 Street (Hotel Dann Carlton), Espigas (Hotel Dann Carlton), Herbario, San Carbón, Fogón de Piedra (Hotel Intercontinental), OCCA Cantina, La Provincia, Amsu Sushi Nikkei, Carbonero Bar, Emilia Steakhouse, El Correo y Amada, Clementina, Montré Bar, Tony Roma’s (Hotel Belfort), Al Patio Beef & Bar, A Puro Fuego Parrilla, Della Nonna, Black Pepper Steakhouse, Rocoto, Halong, Lima Sushi Wok, Sushi Light, Nattivo, La Causa , Romero, Mekong, WokHouse, Voraz, Delirio Exquisito, Tacohouse, La Abarroteria, Ammazza, Bárbaro, Florez, Miraflores, La Regia Cantina Mexicana, Vivo Live, Kusi, La Charcuteria de Isabel, Tagliata, Pepe & Melanzane (Hotel Intercontinental), Chef Mont, Pícaro Steak Fire, Nuquimar, Layamila, Roll Up SushiBurrito, Burro Pizzería, Malanga del Trópico, Naan, Ikigai Fusión Food, Bisonte, Tibetano, La Malsentada, Mamasita, Cala Roca, Lienzo Gastrobar, Dehummus, Itaca, SATA Parrilla Moderna, Chiclayo, Singular, The Wok, PerúWok, 123wok, Wajaca, Il Forno, Sport Wings, Zacatecas, Sushi Service, Trappani Pizza Estofada, Kuélap, Lupita, Viva Italia, Costillas y Burger, Idol Burger, Jack and Roll, Contigo Perú, La Solar, Pasta & Pesto, Cocina de Mamá, Burritoz, Barrio Burger, Un elefante en el sombrero y La Avocadería.

