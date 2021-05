¡Quedan pocos días! Aproveche para comer en los mejores restaurantes de Medellín, a bajo costo

Este fin de semana es el penúltimo de Medellín Gourmet, y los restaurantes participantes hacen una gran invitación, no solo a aprovechar de los descuentos, sino a asistir directamente a los establecimientos.

Para el sábado y domingo, el toque de queda arranca sobre las 10 de la noche, por lo que los comensales podrán acudir a los diferentes restaurantes en pareja, y aprovechar los combos desde 58.000 pesos en Medellín Gourmet.

Ingresando a la página https://paisgourmet.co/medellingourmet/restaurantes-participantes/, podrás ver la lista completa con los platos y los restaurantes participantes.

En contexto: Arrancó Medellín Gourmet, el parche para comer en los mejores restaurantes de la ciudad

Los restaurantes del Medellín Gourmet

In Situ, Café Le Gris , Cambalache, Kabuki , Creta, Malevo, La Pampa Parrilla, Spezia (Hotel San Fernando Plaza), 43 Street (Hotel Dann Carlton), Espigas (Hotel Dann Carlton), Herbario, San Carbón, Fogón de Piedra (Hotel Intercontinental), OCCA Cantina, La Provincia, Amsu Sushi Nikkei, Carbonero Bar, Emilia Steakhouse, El Correo y Amada, Clementina, Montré Bar, Tony Roma’s (Hotel Belfort), Al Patio Beef & Bar, A Puro Fuego Parrilla, Della Nonna, Black Pepper Steakhouse, Rocoto, Halong, Lima Sushi Wok, Sushi Light, Nattivo, La Causa , Romero, Mekong, WokHouse, Voraz, Delirio Exquisito, Tacohouse, La Abarroteria, Ammazza, Bárbaro, Florez, Miraflores, La Regia Cantina Mexicana, Vivo Live, Kusi, La Charcuteria de Isabel, Tagliata, Pepe & Melanzane (Hotel Intercontinental), Chef Mont, Pícaro Steak Fire, Nuquimar, Layamila, Roll Up SushiBurrito, Burro Pizzería, Malanga del Trópico, Naan, Ikigai Fusión Food, Bisonte, Tibetano, La Malsentada, Mamasita, Cala Roca, Lienzo Gastrobar, Dehummus, Itaca, SATA Parrilla Moderna, Chiclayo, Singular, The Wok, PerúWok, 123wok, Wajaca, Il Forno, Sport Wings, Zacatecas, Sushi Service, Trappani Pizza Estofada, Kuélap, Lupita, Viva Italia, Costillas y Burger, Idol Burger, Jack and Roll, Contigo Perú, La Solar, Pasta & Pesto, Cocina de Mamá, Burritoz, Barrio Burger, Un elefante en el sombrero y La Avocadería.

