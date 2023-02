[VIDEO] Medellín garantizará condiciones para jornada de marchas esta semana

En las últimas horas el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó que se desarrollará un consejo de seguridad para discutir los pormenores y garantizar la seguridad de los participantes de las marchas convocadas para esta semana.

«Yo particularmente voy a estar en la marcha de mañana, porque este país necesita reformas y el que no crea que se necesitan reformas ha vivido en una burbuja de privilegios que no le ha permitido ver qué pasa en la vida de la gente. Acá hay un drama social de un tamaño impresionante. Mucha gente se queja con razón del número de habitantes de calle en la ciudad, pero no se da cuenta que en los barrios estamos llenos de abuelos que están prácticamente en condición de habitantes de calle, abuelos que nunca se pensionaron, que vivieron la tragedia de los 80 y los 90 donde el desempleo rozaba el 25% y nunca pudieron cotizar, 20 años perdidos por la guerra, por la violencia, los sacó del mercado y muchos otros que han vivido en la informalidad como vendedores ambulantes que jamás se pudieron pensionar y no porque trabajaron menos o por irresponsables, porque no tuvieron oportunidades», aseguró el mandatario.

El mandatario invitó a los marchantes que van a participar en las movilizaciones, para que lo hagan pacíficamente.

