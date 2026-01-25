¡Medellín explotó! Arcángel apareció por sorpresa en la segunda noche de Bad Bunny en el Atanasio

Resumen: Bad Bunny ofreció el segundo de sus tres conciertos en Medellín, combinando reguetón, trap y salsa, y sorprendió al público con la aparición de Arcángel. La noche incluyó un homenaje al fallecido cantante colombiano Yeison Jiménez y la interpretación de la canción exclusiva para la ciudad, “Tú no metes cabra”, mientras el público disfrutó de un espectáculo lleno de energía, baile y momentos memorables.

Medellín vivió una jornada vibrante este sábado en el estadio Atanasio Girardot con el segundo de los tres conciertos que Bad Bunny programó en la ciudad como parte de su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. El espectáculo ofreció una mezcla energética de reguetón, trap y salsa, y alcanzó uno de sus puntos más altos con la aparición sorpresa del cantante urbano Arcángel, que encendió aún más a la multitud.

Desde temprano, los asistentes llenaron las tribunas mientras Juancho Agudelo —DJ del artista colombiano Ryan Castro— y la banda puertorriqueña Chuwi caldeaban el ambiente con sus mezclas, preparando al público para una noche intensa. Minutos antes de la entrada de Bad Bunny, la pantalla proyectó una breve escena con dos jóvenes que dieron inicio al tema La mudanza, marcando el comienzo de un concierto cargado de energía.

El artista emergió acompañado de su orquesta con un saludo emotivo para los asistentes y arrancó con un primer bloque donde interpretó canciones como Callaita y Turista.

Bad Bunny alentó a los asistentes a dejar a un lado las preocupaciones y conectarse con la música, destacando la unión entre Puerto Rico, Colombia y Latinoamérica. La primera parte del concierto culminó con interpretaciones de Baile inolvidable y Nueva Yol, ante los aplausos del público.

La icónica “Casita” y el perreo que no paró

El espectáculo continuó en La Casita, un escenario alterno que simulaba el ambiente íntimo de una fiesta de barrio, donde Bad Bunny interpretó éxitos como Veldá, Tití me preguntó y Si veo a tu mamá, desatando el baile colectivo. Uno de los momentos más celebrados fue cuando invitó a una fan a subir a tarima para gritar la icónica frase “Acho PR es otra cosa” antes de cantar Voy a llevarte pa’ PR, generando una ovación del público presente.

El bloque de perreo siguió con varios de sus éxitos como Me porto bonito, No me conoce, Bichiyal, Yo perreo sola, Efecto, Safaera, Diles y Mónaco, manteniendo la energía al máximo.

“Tú no metes cabra”: la segunda canción exclusiva para Medellín

Una de las dinámicas más esperadas del tour es la selección de una canción exclusiva para cada ciudad, que no se interpreta en otras fechas de la gira. En Medellín, antes de llegar a este momento especial, Bad Bunny rindió un homenaje al fallecido cantante Yeison Jiménez, interpretando los acordes de su tema Aventurero, lo que generó un instante de emoción y respeto entre los asistentes. Posteriormente, el artista continuó con la canción exclusiva para esa fecha: Tú no metes cabra, tema lanzado en 2020, que desató la euforia del público y se convirtió en uno de los momentos más destacados del concierto.

Arcángel, la gran sorpresa

Cuando el segmento de la ‘Casita’ parecía acercarse a su fin, Bad Bunny sorprendió al público con la interpretación de Me acostumbré, un tema poco habitual en su repertorio, y presentó en escena a Arcángel. Ambos artistas interpretaron juntos Tú no vive así y La Jumpa antes de que Arcángel se quedara en tarima para ofrecer un bloque de aproximadamente 20 minutos interpretando sus propios éxitos urbanos —incluyendo Pa’ que la pases bien, Aparentemente, Flow violento, Gata oficial, entre otros—, manteniendo la energía en el punto más alto.

Para finalizar la noche, Bad Bunny regresó al escenario principal y ofreció un cierre lleno de hits, incluyendo Ojitos lindos, La Canción, Klousfrens, Dakiti, El apagón y DTMF, que hicieron vibrar nuevamente al estadio. Entre aplausos y emoción, el artista agradeció al público de Medellín por su entusiasmo y energía, despidiéndose con una última ovación que coronó una noche llena de alegría y sorpresas.