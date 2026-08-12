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Resumen: El alcalde Fico Gutiérrez confirmó que 21 bomberos de Medellín, ingenieros y caninos ya están en Pereira apoyando las labores de rescate por el sismo.

¡Medellín está presente! Fico Gutiérrez confirma llegada de bomberos y caninos a Pereira tras sismo

Minuto30.com .- La magnitud de la tragedia desencadenada por el reciente sismo ha convocado la hermandad y el apoyo irrestricto de todas las regiones del país. En ese sentido, la capital antioqueña ha puesto a disposición su mejor talento humano y técnico para ayudar a los departamentos más golpeados por la emergencia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó una importante actualización sobre el despliegue operativo de los organismos de socorro locales que fueron enviados como refuerzo a la «zona cero».

De Quibdó a Pereira: Héroes sin descanso

El mandatario local destacó el enorme esfuerzo físico y logístico de las unidades antioqueñas. «Nuestros bomberos ya están en Pereira. Llegaron desde Quibdó, donde desde la madrugada estaban apoyando las labores de búsqueda y rescate», señaló Gutiérrez.

Este traslado táctico responde a una instrucción directa del Gobierno Nacional y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), buscando concentrar equipos altamente especializados en Pereira, una de las ciudades con mayor índice de colapsos estructurales reportados tras el movimiento telúrico.

¿Con qué capacidad llegó Medellín a apoyar?

El contingente enviado por la administración distrital no solo aporta mano de obra, sino tecnología y especialización vital para estructuras colapsadas. El alcalde detalló que el equipo está conformado por:

21 bomberos especializados en labores de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR). Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

2 ingenieros estructurales , encargados de evaluar los riesgos de desplome para garantizar la seguridad de los rescatistas.

3 caninos de búsqueda (binomios) entrenados para detectar personas vivas bajo los escombros.

6 toneladas de equipos especializados (herramientas de corte, penetración y sensores de escucha).

Base de operaciones instalada

El equipo de Medellín no ha perdido un solo minuto. Según el reporte oficial, las unidades ya se encuentran instalando su base de operaciones en el emblemático Parque del Café de Pereira, desde donde coordinarán sus cuadrillas para iniciar el montaje y arrancar inmediatamente con la remoción de escombros en los puntos críticos asignados.