Medellín enrutada a ser la ciudad más segura del país

Medellín ha presentado, este año, reducciones de hasta el 8% frente a 2021 y que consolida, desde 2020, el periodo menos violento de la historia. Las cifras no dejan dudas.

José Gerardo Acevedo Ossa, secretario de Seguridad y Convivencia puntualiza, «muchos han olvidado que esta ciudad en 1991 tuvo casi 7.000 homicidios. Eran cifras comparables con una guerra militar en cualquier conflicto del mundo. Salir de eso nos ha costado mucho esfuerzo, por eso somos celosos de la imagen de la ciudad, por eso solo este año hemos recibido más de 10 delegaciones, de Brasil, Estados Unidos, Centroamérica, de Bolivia, que vienen a conocer nuestra experiencia».

Monitoreo constante para la seguridad de Medellín

La reducción significativa de estas cifras, no han sido para este despacho un milagro sino un trabajo constante, «no somos inferiores a este reto, porque, gracias a la decisión de las autoridades, a una articulación constante, tenemos las herramientas y el personal para atender las necesidades de seguridad. Es inevitable que pasen cosas, pero créanlo, es la ciudad más vigilada y atendida de Colombia», resaltó el funcionario.

Actualmente se cuenta con el Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias mejor dotado del país y uno de los mejores de Suramérica con 3000 cámaras, 400 de ellas con sistema de reconocimiento de placas y articuladas con la sala de monitoreo, donde se conjugan 11 subsistemas de atención, monitoreo y reacción de última tecnología y con un equipo de visualizadores especializados en seguimiento, identificación y localización de objetivos en territorio.

«Sabemos que frente a los homicidios tenemos una situación muy particular, en la que se da un fenómeno de intolerancia, particularmente en la población habitante de calle. No obstante, tenemos un sistema que nos permite dar captura, reaccionar, hacer seguimientos. Los delincuentes no la tienen fácil», puntualiza el Secretario.

No es en vano que aparte de las cifras de homicidio, en 2022 Las capturas en flagrancia aumentaron 30% (frente a 2021) y las capturas por orden judicial aumentaron 11% (frente a 2021).

Actualmente Medellín es la única ciudad del país que sostiene una estrategia de entrega de recompensas hasta de $40 millones por información que lleve a la captura de responsables de cualquiera de los casos de homicidio y hasta de $80 millones por casos de feminicidio u homicidio de población vulnerable LGBTIQ+.

Además, por primera vez, en articulación con las autoridades de Policía Metropolitana y la Fiscalía Seccional, se crearon equipos especiales, el Escuadrón Antifleteo y el Grupo Táctico Antiextorsión, ambos con resultados que suman más de 300 capturas desde su creación.

El objetivo, advierte el Secretario de Seguridad y Convivencia es «consolidar a Medellín como la ciudad más segura del país».



