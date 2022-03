¡Buenos resultados! Vitrina turística de Anato cerró con proyección de negocios de $1.260 millones para empresarios locales

in

El pasado 25 de febrero, finalizó la edición número 41 de la Vitrina Turística de Anato, realizada en Bogotá, y que dejó un balance positivo para los 18 empresarios de Medellín y Antioquia que participaron de la feria.

Durante la feria de Anato, los empresarios sostuvieron citas con destinos como México, Perú y Argentina con representantes de agencias de viaje, mayoristas, turoperadores, hoteles, aerolíneas, gremios, entidades de promoción turística, entre otros, logrando un total de 936 encuentros comerciales que arrojan una proyección de negocios de $1.260 millones.

“La participación de los empresarios de la ciudad-región en esta feria, que es la más importante del país en su naturaleza, y una de las más importantes en Latinoamérica, no solo aportó a la generación de negocios para los prestadores de servicios turísticos, sino que fue un escenario importante para hacer visible la oferta turística de Medellín ante los profesionales de turismo nacionales e internacionales”, explicó la subsecretaria de Turismo de Medellín, Ledys López Zapata.

El interés hacia Medellín por parte de los potenciales compradores se orientó principalmente a la Feria de las Flores y oferta de alojamientos. En el caso de la región, el hospedaje rural, el turismo de aventura y naturaleza, fueron las experiencias más demandadas durante los tres días de feria.

Una de las experiencias que más llamó la atención de los asistentes fue el túnel de pantallas envolventes que mostró los principales atractivos turísticos de Medellín, con animaciones de perspectiva y profundidad. Además, tres silleteros de Santa Elena, una pareja de tango y dos trovadores atrajeron la atención de los visitantes al stand.

“Estaba recorriendo la feria y me encontré con este stand fuera de serie, realmente Medellín se está posicionando como la ciudad digital y me parece un BTL (estrategia de mercadeo y publicidad) de primer mundo y me parece genial que la ciudad se esté mostrando de esa manera. Felicitaciones”, expresó Sergio Andrés Blanco, visitante del stand.

En este gran evento internacional, la ciudad y la región participaron luego de registrar a cierre de enero cifras muy positivas para el sector, una ocupación hotelera que por cuarto mes consecutivo registró un indicador superior al presentado antes de la pandemia con un 72,1 %. Así mismo, el número de visitantes extranjeros incrementó cuando en enero ingresaron 94.103 pasajeros.

