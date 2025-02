Medellín dominó y venció por goleada a un Boyacá Chicó que ni se acercó al arco

Minuto3o.com .- Este domingo 2 de febrero, el Deportivo Independiente Medellín mostró su superioridad en casa, ante más de 28 mil espectadores en el estadio, al derrotar a Boyacá Chicó por 3-0 en el marco de la segunda fecha de la Liga BetPlay I 2025. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo brilló con una destacada actuación ofensiva, dejando claro que en el Atanasio Girardot, su casa, es una fortaleza difícil de superar.

Desde el inicio del encuentro, Medellín tomó el control absoluto del partido, con una posesión del balón del 70%, muy por encima del 30% de su rival. El equipo local mostró una gran movilidad en el campo, creando numerosas oportunidades de gol. A pesar de los 14 remates totales, Boyacá Chicó no logró generar ninguna amenaza real al arco de Chaux, quien vivió un partido tranquilo al no tener que realizar ninguna intervención importante, ya que el equipo visitante no logró un solo remate al arco durante los 90 minutos.

El primer gol llegó al minuto 60, cuando Diego Moreno aprovechó una buena jugada colectiva para abrir el marcador. A partir de ahí, el dominio de Medellín continuó. En el minuto 74, Leyser Chaverra amplió la ventaja al convertir un penalti con gran seguridad, después de una falta cometida dentro del área. Para sellar la victoria, Brayan León anotó el tercer gol en el minuto 77, culminando un partido que ya estaba definido a favor de los locales.

El DIM también mostró un juego duro, cometiendo 15 faltas frente a las 11 de Boyacá Chicó, y a pesar de recibir dos tarjetas amarillas, mantuvo el control sin complicarse. Boyacá Chicó, por su parte, no logró inquietar al Medellín, y sus 2 tiros de esquina no fueron suficientes para poner en peligro el marcador.

Con este triunfo, Medellín confirma su fortaleza en la liga, demostrando que con buen juego colectivo y efectividad, puede aspirar a grandes cosas en este 2025. Los aficionados se retiraron del estadio satisfechos, sabiendo que su equipo dejó claro quién manda en casa.

Medellín se ubica tercero en la tabla de posiciones con 4 puntos.

En la tercera fecha, el poderoso visitará a Envigada.

