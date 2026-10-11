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Resumen: En el complemento, el 'Poderoso' volcó sus líneas al ataque para aprovechar el hombre de más

Medellín dio el golpe en el Pascual Guerrero: remontó y venció a América de Cali

Minuto30.com .- El equipo dirigido por Amaranto Perea se impuso 1-2 en condición de visitante tras superar la ventaja inicial del cuadro escarlata, que jugó la segunda mitad con un hombre menos.

Independiente Medellín consiguió una valiosa victoria a domicilio al derrotar 1-2 a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. El conjunto visitante logró reponerse de un marcador adverso y aprovechó las circunstancias del encuentro para llevarse los tres puntos de territorio vallecaucano.

Remontada en Cali y expulsión determinante

El compromiso arrancó de manera favorable para el cuadro local. Tan solo al minuto 7, Luis Quiñones aprovechó una opción clara para abrir el marcador e ilusionar a la hinchada americana. Sin embargo, la reacción del Medellín no se hizo esperar: al minuto 23, Luis Escorcia anotó el gol del empate que emparejó las acciones.

El rumbo del partido cambió definitivamente en el tiempo añadido del primer tiempo (45+2′), cuando Dany Rosero recibió la tarjeta roja, dejando a su equipo en inferioridad numérica para la segunda parte.

Sentencia en los minutos finales

En el complemento, el ‘Poderoso’ volcó sus líneas al ataque para aprovechar el hombre de más. La insistencia rindió frutos al minuto 84, cuando Carlos Lucumí convirtió el tanto del triunfo y selló el 1-2 definitivo para los dirigidos por Amaranto Perea.