Medellín despliega equipo de rescate e ingenieros en Quibdó, Pereira, Cali y Manizales por emergencia

Resumen: El mandatario local reiteró el mensaje de solidaridad con las familias de las víctimas
Minuto30.com .- La Alcaldía de Medellín activó un plan de contingencia e intervención técnica para atender la crisis en el occidente del país. Un contingente compuesto por 23 especialistas y 3 caninos de búsqueda y rescate del Cuerpo Oficial de Bomberos arribó a Quibdó para labores en edificaciones colapsadas, desde donde iniciarán su traslado hacia Pereira para continuar con la atención.
Despliegue institucional:
- Atención prioritaria en Quibdó y Pereira: Finalización del trabajo en estructuras colapsadas en Chocó y movilización inmediata del equipo de búsqueda canina a Risaralda.
- Apoyo técnico en Cali y Manizales: En las próximas horas saldrá una comisión de ingenieros estructurales para evaluar riesgos e integridad física de las edificaciones afectadas en ambas capitales.
- Articulación gubernamental: Las operaciones han sido coordinadas de forma directa entre la Alcaldía de Medellín, la Presidencia de la República y los alcaldes de los municipios receptores.
El mandatario local reiteró el mensaje de solidaridad con las familias de las víctimas y reafirmó el compromiso de la ciudad para seguir disponiendo de recursos de socorro en las zonas del país que lo requieran.
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