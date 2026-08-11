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    Medellín despliega equipo de rescate e ingenieros en Quibdó, Pereira, Cali y Manizales por emergencia

    El mandatario local reiteró el mensaje de solidaridad con las familias de las víctimas

    Publicado por: SoloDuque

    Medellín despliega equipo de rescate e ingenieros en Quibdó, Pereira, Cali y Manizales por emergencia

    Resumen: El mandatario local reiteró el mensaje de solidaridad con las familias de las víctimas

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    Minuto30.com .- La Alcaldía de Medellín activó un plan de contingencia e intervención técnica para atender la crisis en el occidente del país. Un contingente compuesto por 23 especialistas y 3 caninos de búsqueda y rescate del Cuerpo Oficial de Bomberos arribó a Quibdó para labores en edificaciones colapsadas, desde donde iniciarán su traslado hacia Pereira para continuar con la atención.

    Despliegue institucional:

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    • Atención prioritaria en Quibdó y Pereira: Finalización del trabajo en estructuras colapsadas en Chocó y movilización inmediata del equipo de búsqueda canina a Risaralda.
    • Apoyo técnico en Cali y Manizales: En las próximas horas saldrá una comisión de ingenieros estructurales para evaluar riesgos e integridad física de las edificaciones afectadas en ambas capitales.
    • Articulación gubernamental: Las operaciones han sido coordinadas de forma directa entre la Alcaldía de Medellín, la Presidencia de la República y los alcaldes de los municipios receptores.

    El mandatario local reiteró el mensaje de solidaridad con las familias de las víctimas y reafirmó el compromiso de la ciudad para seguir disponiendo de recursos de socorro en las zonas del país que lo requieran.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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