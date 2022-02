¡Deuda pendiente! Crisis aguda del Independiente Medellín para poder sumar como visitante

in

El Deportivo Independiente Medellín volvió a caer como visitante, esta vez en el estadio El Campín de Bogotá ante Santa Fe por la mínima diferencia, razón por la cual el estratega uruguayo Julio Avelino Comesaña se colmó de paciencia y avisó «vamos a tener que pensar no solamente en como vamos a jugar de ahora en adelannte y pensar realmente en los resultados, si hay que meterse atrás y no jugar habrá que meterse atrás y no jugar pero hay que conseguir el resultado».

Así mismo indicó que aunque los partidos se ganan haciendo goles y fue el conjunto bogotano el único que consiguió anotar, considera que «no hubo mucho partido, con todo respeto creo que Santa Fe no quiso jugar, empezaron a tirarse al suelo, hacian tiempo, lo balones los tiraban atrás del arco y de los carteles, se tiraba el arquero, discutían» y juzgó al aribtro de permitir estos comportamientos, «me acerqué al señor Hineztroza y le dije señor Hinestroza esta permitiendo y haciendo un juego lento, y me sacó la amarilla», además «anuló dos jugadas, una de ellas fue gol legítimo para nosotros».

Sin embargo Comesaña no solo fue crítico con los factores externos a sus dirigidos, «nosotro en el primer tiempo no hicmos las cosas bien, fuimos inferiores, si hubieramos hecho lo que hicimos en el segundo probablemente la suerte hubiera sido otra», además de considerar que fue un error mandar a Pardo a la cancha dado que vió que «no estaba en condiciones para seguir el encuentro», razón por la que salió a la mitad de la primera parte.

Principales factores del pésimo rendimiento del Medellín como visitante

Las dos caras de la moneda en el Medellín le podría costar caro al final del todos contra todos, mientras como local el Independiente Medellín se ha vuelto indestructible, de visitante parece no un león pero de «peluche» por lo menos ante la capacidad de conseguir el resultado, independientemente de algunos factores como:

→ Desconcentraciones a comienzo del juego: De los 7 goles que le han convertido al Independiente Medellín en condición de visitante, 4 de ellos han sido en los primeros minutos de comenzar el partido o reanudarse en el segundo tiempo, afectando directamente con lo planeado en la semana previo al juego y condicionando al cuadro rojo en el marcador.

Lo sufrió con Patriotas en un autogol a tan solo segundos del segundo tiempo, contra Once Caldas en un error de despeje del portero Luis Vásquez, con Equidad cuando recién transcurría 40 segundos del compromiso y ahora con Santa Fe en el mal marcaje en un corner a 12 minutos de comenzar el encuentro.

→ Problemas con el arbitraje: Tal vez sea excusa, pero en los dos compromisos ante los conjuntos bogotanos, al Independiente Medellín le tocó «remar» el compromiso y lidiar con dos equipos bastante físicos que se encargaron de cortar reiteradamente los compromisos dado a la ventaja tempranera que habían conseguido y con la permisividad de los jueces centrales para no sancionar dichas acciones.

→ Dificultad en la altura: Dos compromisos en Bogotá, uno en Tunja y otro en Manizales, tres ciudades marcadas por su altura y su clima frío que dieran la impresión ser otro factor para el cuadro paisa para poder conseguir el resultado, afectando en el rendimiento físico del plantel.

→ No consigue anotar: De los 4 compromisos como visitante el Medellín solamente marcó un gol y fue en la fecha 4 ante el Once Caldas, a pesar de que posee al goleador de la Liga y que constantemente crea acciones de peligro en todos sus compromisos.

