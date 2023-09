«Medellín debe tener un turismo que promueva los Derechos Humanos»: Fico Gutiérrez

in

En el debate de candidatos a la Alcaldía de Medellín, organizado por la Universidad CES, Fico Gutiérrez habló de las estrategias que incluye su programa de gobierno para contrarrestar la trata de personas y el turismo sexual.

Esto en el marco de las exposiciones sobre la explotación sexual infantil y la trata de menores, planteada durante la agenda del debate.

“La trata de personas es un delito internacional y eso hay que atacarlo. No queremos un turismo que vulnere los derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes y mujeres, el turismo es fundamental para la economía. Los que vengan por sexo y droga, hay que decirles que no son bienvenidos. No solo los extranjeros promueven la pornografía infantil, hay redes en todo el país. Hay que exponer a todas estas personas y quienes sean capturados que paguen acá”.

Otros temas abordados por Fico Gutiérrez

Dijo el exalcalde que su programa de Gobierno tiene entre las prioridades acabar con el hambre en la ciudad con acciones reales, que ayuden a las familias y que garanticen que puedan tener las tres comidas al día.

“Nadie puede aguantar hambre en Medellín. Cero Hambre, ese será el programa que implementaremos. Cobertura para los más de 92 mil niños vulnerables. Recuperaremos el programa Buen Comienzo y garantizaremos la alimentación de más de 12 mil madres gestantes para enfrentar la desnutrición crónica. Debemos recuperar de la corrupción el PAE y brindar cobertura total. Sacar a las familias de la pobreza a través de Medellín Solidaria”.

Fico Gutiérrez explicó la importancia de brindar buenas condiciones laborales al personal encargado de la atención de emergencias y desastres en la ciudad. Rechazó el mal uso de las figuras de contratación, especialmente en el ejercicio público.

“Es fundamental poder conformar equipos y contratar a todo el personal técnico de atención prehospitalaria y apoyarlos con buenas condiciones laborales, articulados al sistema de salud. También la dignificación de nuestros bomberos que son los que atienden la mayoría de los accidentes y los temas de prevención en la ciudad”, agregó.

Por último hizo énfasis en que se debe tratar como un problema de salud pública y mental, el aumento de habitantes de calle en la ciudad, de la mano de las familias y con un acompañamiento psicosocial.

