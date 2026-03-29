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Resumen: Desde la Alcaldía de Medellín y el DAGRD, se envía un mensaje de profunda solidaridad a su familia, amigos y a todo el cuerpo de bomberos que hoy despide a un compañero ejemplar.

Medellín de luto: Fallece el bombero Iván Darío Posada en cumplimiento de su deber

Minuto30.com .- Hoy la capital antioqueña llora la partida de un héroe. El Alcalde Federico Gutiérrez confirmó el fallecimiento de Iván Darío Posada Gómez, integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, quien perdió la vida mientras combatía un incendio en el barrio La Toscana.

Una vida dedicada al servicio

Iván Darío, de 34 años, formaba parte de la institución desde diciembre de 2016. Durante casi una década, su vocación fue la de proteger y salvaguardar a los ciudadanos, una labor que desempeñó con valentía hasta su último minuto.

“Así vivió y así lo recordaremos: con la vocación de servir y proteger la vida de los demás”. — Fico Gutiérrez.

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Solidaridad y Respeto

Desde la Alcaldía de Medellín y el DAGRD, se envía un mensaje de profunda solidaridad a su familia, amigos y a todo el cuerpo de bomberos que hoy despide a un compañero ejemplar.

La ciudad entera agradece su entrega y sacrificio. Su legado de valentía no será olvidado.