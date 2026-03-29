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    Medellín de luto: Fallece el bombero Iván Darío Posada en cumplimiento de su deber

    Iván Darío, de 34 años, formaba parte de la institución desde diciembre de 2016

    Publicado por: SoloDuque

    Medellín de luto: Fallece el bombero Iván Darío Posada en cumplimiento de su deber

    Resumen: Desde la Alcaldía de Medellín y el DAGRD, se envía un mensaje de profunda solidaridad a su familia, amigos y a todo el cuerpo de bomberos que hoy despide a un compañero ejemplar.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Hoy la capital antioqueña llora la partida de un héroe. El Alcalde Federico Gutiérrez confirmó el fallecimiento de Iván Darío Posada Gómez, integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, quien perdió la vida mientras combatía un incendio en el barrio La Toscana.

    Una vida dedicada al servicio

    Iván Darío, de 34 años, formaba parte de la institución desde diciembre de 2016. Durante casi una década, su vocación fue la de proteger y salvaguardar a los ciudadanos, una labor que desempeñó con valentía hasta su último minuto.

    “Así vivió y así lo recordaremos: con la vocación de servir y proteger la vida de los demás”. — Fico Gutiérrez.

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    Solidaridad y Respeto

    Desde la Alcaldía de Medellín y el DAGRD, se envía un mensaje de profunda solidaridad a su familia, amigos y a todo el cuerpo de bomberos que hoy despide a un compañero ejemplar.

    La ciudad entera agradece su entrega y sacrificio. Su legado de valentía no será olvidado.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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