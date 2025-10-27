Resumen: Medellín conmemoró los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia con un acto liderado por Federico Gutiérrez, quien hizo un llamado a defender la independencia judicial.

‘Defender la justicia es defender la democracia’: Medellín conmemoró los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia

Medellín se unió este lunes a la conmemoración de los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, un hecho que marcó para siempre la historia de Colombia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

El acto principal fue encabezado por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, quien hizo un llamado a fortalecer la independencia de la Rama Judicial y a mantener viva la memoria de las víctimas.

Durante la ceremonia se develó la escultura ‘Vacío presente’, una obra instalada en Parques del Río, frente al Teatro Metropolitano, como legado simbólico de la Alcaldía de Medellín. Esta pieza busca rendir homenaje a las víctimas, a la justicia y a los valores democráticos.

“Hoy no conmemoramos un edificio en ruinas, sino el principio que lo sostenía: la independencia judicial, que no se negocia, no se compra, no se somete”, expresó el mandatario local.

Añadió que “ningún gobierno ni liderazgo, por poderoso que se crea, puede estar por encima de la Constitución ni de los jueces que la hacen cumplir”.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, recordó el valor de la memoria y la necesidad de preservar el legado de quienes perdieron la vida en aquella tragedia.

Además, se presentó el libro “Mártires de la justicia”, una recopilación histórica sobre los asesinatos de jueces en Colombia. El presidente del Tribunal Superior de Antioquia, Wilmar José Fuentes Cepeda, destacó que la memoria es “el antídoto más seguro contra la indiferencia”.

El alcalde Gutiérrez también rechazó los ataques contra la Rama Judicial: “Es peligrosísimo para cualquier democracia cuando desde el poder se pretende desconocer los fallos o imponer posturas a las cortes”, concluyó.

