Este domingo, el jugador Andrés Cadavid no estuvo en el encuentro frente a Once Caldas, luego de la lesión que sufrió en el duelo frente a Deportivo Cali, en donde tuvo que ser sustituido en el segundo tiempo.

Ante esta situación, este lunes 25 de julio, Édgar Méndez médico de Independiente Medellín confirmó la lesión del futbolista, la cual es más preocupante de lo que se pensaba al inicio.

"Andrés Cadavid: Incapacidad entre 5 a 6 semanas.

Lesión grado 2 de la unión miotendinosa del gemelo medial.

Didier Bueno: Incapacidad entre 4 y 5 semanas.

Lesión grado 1 en la unión miotendinosa en su músculo recto femoral

David Loaiza: Esta en buena evolución." Edgar Méndez. pic.twitter.com/A8VSmfV1xu — Juan Pablo Rúa Jiménez (@JuanPabloRuaJim) July 25, 2022

“En el caso de Andrés Cadavid, el jugador sufrió molestias en el partido contra Deportivo Cali y tuvo que salir por precaución, luego de realizarle resonancia, el diagnóstico de su lesión es de grado 2 de la unión miotendinosa del gemelo medial de su pierna derecha, incapacidad sería entre cinco a seis semanas”, informó el médico del DIM.

¿Cuáles partidos se pierde Andrés Cadavid?

Conforme a las cuentas de la parte médica, el capitán se perderá nueve partidos entre Liga y Copa Betplay.

Ida cuartos de final Copa Betplay: Tolima vs. Medellín

Fecha 5 Liga BetPlay: Cortuluá vs. Medellín

Fecha 6 Liga BetPlay: Medellín vs. LA Equidad

Fecha 7 Liga BetPlay: Junior vs. Medellín

Vuelta cuartos de final Copa Betplay: Medellín vs. Tolima

Fecha 8 Liga BetPlay: Medellín vs. Santa Fe

Fecha 9 Liga BetPlay: Águilas Doradas vs. Medellín

Fecha 10 Liga BetPlay: Medellín vs. Atlético Nacional

Fecha 11 Liga BetPlay: Medellínvs. América de Cali.