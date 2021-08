¡Histórico! Medellín y Ciudad de México firman acuerdo para reactivar el turismo a escala internacional

Medellín y Ciudad de México, firmaron un documento con el que buscan fortalecer el turismo en los dos destinos, el cual tendrá vigencia hasta el 2023 y buscará también que se permitan tomar decisiones que favorezcan la reactivación económica, tras las dificultades que ha dejado la pandemia del Covid-19.

El memorando fue firmado por la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Turismo de Ciudad de México, con el que se comprometen a ejecutar un plan de acción, de manera conjunta, con el propósito de reactivar el turismo en ambas ciudades.

El documento estará vigente hasta el 31 de diciembre del año en mención. Durante ese tiempo, los dos destinos se comprometen a estrechar relaciones y llevar a cabo actividades de promoción para incentivar la visita de turistas. También deberán liderar estrategias para aumentar el conocimiento del sector, que permitan tomar decisiones que ayuden a la recuperación económica.

«Yo creo que hoy se plantea un hito histórico, no solo para Medellín sino para Colombia. Dos ciudades encantadoras se han unido en un propósito particular, no solo cooperar en relación a cómo fortalecer su, turismo sino que además han decidido implementar metodologías novedosas. México invitará a sus ciudadanos a moverse a Medellín y pasada la Feria de las Flores nosotros haremos lo mismo con publicidad de Ciudad de México», expresó el alcalde Daniel Quintero Calle.

Otro de los acuerdos entre las partes es el intercambio de información sobre experiencias exitosas obtenidas en cada territorio. Estos datos serán compartidos a las empresas que hacen parte de la cadena de valor, para que los apliquen en sus sistemas de gestión con acciones para el desarrollo turístico.

Además, se comprometen a facilitar la participación del otro en exposiciones, congresos, ferias, jornadas y seminarios, con la finalidad de que puedan cooperar con la promoción de sus atractivos turísticos.

“Medellín ha estado presente en la Ciudad de México de múltiples maneras desde hace varios años, en temas tan complejos como la lucha contra la inseguridad, la modernización del transporte y la política social. Colombia es un gran socio comercial y turístico de Ciudad de México, en el 2018 recibimos 335.000 de sus compatriotas, 351.000 en el 2019 y ahora en el 2021 ya llegamos a cerca de 70.000, por eso para nosotros este intercambio de publicidad y mobiliario urbano es muy significativo, queremos incursionar en otros ciudades del mundo y el gran inicio es en Medellín”, aseguró el secretario de Turismo de Ciudad de México, Carlos Mackinlay Grohmann.

El Turismo Responsable es un componente importante en la alianza. Por esa razón, las capitales antioqueña y mexicana deberán promover el desarrollo de buenas prácticas que se traduzcan en el cuidado de los niños, jóvenes y adolescentes en ambos destinos.

Para este 2021 ya se tiene proyectada la ubicación de publicidad en vallas y paraderos de buses en sitios estratégicos de Medellín y Ciudad de México, iniciativa que busca promover la visita de turistas a ambas ciudades.

En lo que respecta a la financiación, las partes se comprometen a asignar capacidades técnicas y económicas para ejecutar los puntos pactados en el documento firmado. Igualmente, se conformará un equipo de trabajo entre ambos destinos que velará por la ejecución del mismo.

Para la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín – ACI, esta alianza fortalece las estrategias de gestión de conocimiento tecnológico, científico y de digitalización aplicado al turismo, así como la diversificación de los diferentes canales de comercialización de la oferta turística de ambas ciudades.

Las rutas aéreas directas entre Medellín y Ciudad de México, que comenzaron a operar este año con la inauguración del Hub Medellín, han permitido que los dos destinos tengan conexiones más estrechas, lo que ha convertido el mercado mexicano en el segundo en número de reservas aéreas para la capital antioqueña.

Del total de pasajeros internacionales que ingresaron a Medellín por el Aeropuerto Internacional José María Córdova, México fue el segundo país con mayor cantidad, después de Estados Unidos. En el primer semestre ingresaron 5.322 pasajeros mexicanos, lo que representa el 2% del mercado.

Presentación Plan Padrino Medellín

Durante el evento la Administración Municipal presentó el Plan Padrino, un proyecto en alianza con Cotelco, con el que se busca afianzar la competitividad de la cadena productiva turística de Medellín.

La estrategia tiene como meta impactar 100 establecimientos de alojamiento y hospedaje de la ciudad, que se fortalecerán en calidad, servicio y ventas, a través del acompañamiento al recurso humano en encuentros temáticos presenciales y virtuales para la implementación de buenas prácticas en calidad y servicios de la industria.

«Lo maravilloso es que aquí grandes hoteles de la ciudad, que tienen gran experiencia cogen a otros más pequeños para compartir sus prácticas y experiencia. Con eso los pequeños hoteleros logran crecimiento, protegen el empleo, mejoran los servicios en general y reducción de costos en sus procesos», expresó el alcalde Daniel Quintero Calle.

Por su parte, la directora ejecutiva de Cotelco, capítulo Antioquia, Sandra Restrepo explicó que «los hoteles que hacen parte del Plan Padrino experimentan de manera vivencial y experiencial formación en las áreas de alimentos y bebidas, recepción y reservas, ama de llaves, operación hotelera, entre otros. También tenemos un aliado muy importante que es la Universidad Pontificia Bolivariana con el cual vamos a tener un diplomado para la parte gerencial de los hoteles”.

Cotelco Antioquia, con apoyo de la Alcaldía de Medellín, viene ejecutando esta estrategia de fortalecimiento empresarial en el marco del programa Plan Padrino desde el 2010 con un total de 520 establecimientos de alojamiento y hospedaje fortalecidos, impactando a 1.040 empleados en las áreas de seguridad, capitán de servicio, mesa y bar, amas de llaves, operación hotelera, botones, compras y almacén, alimentos y bebidas, recepción y reservas, mercadeo y ventas y calidad y sostenibilidad.

Creemos mucho en el futuro de Medellín y su capacidad de atraer turismo, por eso hoy, junto a @CotelcoAnt , lanzamos el Plan Padrino que permitirá fortalecer el tejido hotelero de nuestra ciudad y a su vez potenciar la economía. ¡Vamos bien, Medellín 💪🏽! pic.twitter.com/fVO690XRVa — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) August 10, 2021