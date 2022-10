¡Increíble!: En Medellín realizaron cirugía a corazón abierto a bebé que aún estaba en gestación

in

La Clínica Bolivariana y la Cardio VID unieron todos los esfuerzos y conocimientos de sus mejores 20 profesionales, para realizar una cirugía a corazón abierto a un bebé de 37 semanas que aún estaba conectado a la placenta de su madre.

La intervención se dio porque evidenciaron un problema cardíaco en el corazón y pulmones de esta bebé gestante, donde se indicaba que estos órganos no podrían cumplir sus funciones por sí solos, puesto que la sangre que proviene de los pulmones no tenía una vía adecuada de salida, lo que hacía que su corazón no lograra ser oxigenado.

Esta bebé llamada Valentina se convierte en la protagonista de un caso que podría llamarse milagroso, pues su proceso sería el segundo en el mundo que tiene un final feliz y además es el primer caso hecho en Latinoamérica.

El médico Anestesiólogo a cargo, Ancizar de la Peña, afirmó que la cirugía realizada le brindará la calidad de vida necesaria a esta niña.

“Sin perder la conexión placentaria se aprovechó el tiempo de esta conexión para permitir la intervención en su corazón de manera rápida, así cuando se procediera a cortar el cordón umbilical, el corazón estuviera preparado para facilitar esta adaptación. Esta cirugía permitió la supervivencia de la menor», Expresó

3. Durante el embarazo, Valentina pudo formarse con normalidad en el útero, debido a que la placenta de su madre le permitía tener el oxígeno suficiente para su cuerpo. El problema radicaba cuando el corazón y pulmones tuvieran que realizar, su función normal de oxigenación. — Clínica Cardio VID (@CardioVid) October 24, 2022

