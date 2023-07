VIDEO: En Medellín y otras ciudades, capturan a 14 señalados de integrar red de narcotráfico que camufla cocaína en abono, carbón y café

La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar a una organización narcotraficante, que sería la responsable de ocultar clorhidrato de cocaína entre carbón vegetal, abono orgánico y café para evadir los controles de las autoridades y garantizar su salida por los principales puertos y aeropuertos del país.

Investigadores del CTI, con apoyo del Ejército Nacional, capturaron a 14 presuntos integrantes de la estructura ilegal, en diligencias realizadas en Bogotá, Yopal (Casanare), Curumaní y Chiriguana (Cesar); Medellín, Guarne y Cisneros (Antioquia).

Entre los detenidos están Juan Camilo C. G. y el ciudadano mexicano Juan Manuel A. C., alias ‘Tony’, quienes serían los principales articuladores. Estas personas

habrían creado empresas exportadoras, legalmente constituidas, de fachada que respaldan el envío al exterior de los productos que llevaban camuflado el estupefaciente.

Otros de los capturados son Luis Fernando G. O., alias ‘Machete’; Ramón L. M.; y Leonardo E. J., alias ‘Odontólogo’, quienes serían los encargados de realizar los procesos químicos y de transformación de la cocaína para mezclarla en abono, carbón y café.

Los elementos de prueba dan cuenta de que los alijos generalmente salían de las terminales marítimas del Caribe colombiano con destino a México, Holanda, España y Bélgica. Asimismo, se estableció que también se movían los cargamentos por el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

En tres procedimiento distintos realizados durante el último año, las autoridades le han incautado a este grupo narcotraficante cerca de 800 kilogramos de clorhidrato de cocaína y más de 4.4 toneladas de mercancía contaminada con estupefacientes.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó a los señalados integrantes de la red ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; y concierto para delinquir agravado.

Todos los investigados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Además de los dos posibles articuladores y los encargados de los procesos químicos, los demás afectados con la decisión son: Juan E. Z. V. y Xiomara C. M. G., presuntos encargados de la logística.

Neider Erley C. C., alias ‘Cinco’, quien sería el responsable de las finanzas; María Alejandra T. E., señalada de manejar las empresas fachada; Carlos Mario N. C., Gabriel Darío F. C., alias ‘Flores’; Hugo Alberto C. C., alias ‘Barbado’; y Alexander R. C., alias ‘Primo’, posibles responsables de las actividades de almacenamiento y transporte; y Keiler Heskegyn R. R., presunto coordinador logístico de las empresas.

En el curso de la investigación se conoció que Juan Camilo C. G., Juan Eudes Z. V. y Xiomara Conchita M. G. estarían involucrados en la muerte de un hombre que habría hecho parte de la red criminal. En ese sentido, también les fue imputado el delito de homicidio agravado.



