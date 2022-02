Inescrupulosos vandalizaron una cámara de tránsito en El Poblado

in

Este lunes, el secretario de Movilidad de Medellín informó que fue vandalizada una cámara ubicada en la calle 10 con Autopista, en el sector de El Poblado, la cual pertenece al Sistema Inteligente de Tránsito de la ciudad.

«El que hizo eso sabía qué hacía. Cortaron la energía, se subieron a la cámara, y dañaron unas celdas que correspondían prácticamente a la destrucción de esa cámara», expresó el secretario.

Y es que las pérdidas en las cuales se ha proyectado inicialmente este daño, es de al menos $100 millones de pesos. Además que los equipos de reparación deben ser importados.

«Nosotros tenemos que importar los equipos desde Corea. Ese equipo no se consigue aquí, esos repuestos no se consiguen aquí y le hacen un daño grande a la ciudad de Medellín, porque así no podemos. Estamos llegando ya incluso a sacar cámaras de prueba y ponerla ya en funcionamiento, con toda la información que nos daban las otras cámaras. Con esto nos van a retrasar nuevamente la entrada de CITRA», dijo el secretario de Movilidad de Medellín.

Por el momento, no se ha identificado a los responsables de estos hechos, sin embargo, las autoridades continúan ofreciendo una recompensa por las personas que provoquen afectaciones a estas cámaras, así como al sistema semafórico.

[Video] A ladrón no le importó el miedo de un niño y con arma en mano amenazó y robó a su familia https://t.co/KKXPttI4bG — Minuto30.com (@minuto30com) February 7, 2022

Para leer más noticias, haga clic Aquí