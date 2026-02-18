Medellín cerró con éxito la Copa Mundo de Natación Artística 2026, donde Colombia brilló ganando cuatro medallas históricas para el país. Foto: Tomada de COC

Resumen: Medellín clausuró con éxito la Copa Mundo de Natación Artística 2026, un evento histórico que por primera vez posicionó a Colombia como sede de este circuito de la World Aquatics. Durante tres jornadas en el Complejo Acuático César Zapata, la delegación anfitriona demostró su crecimiento internacional al conquistar un total de cuatro medallas (dos de plata y dos de bronce), destacando las actuaciones de Emily Minante y Gustavo Sánchez en dueto mixto, así como el histórico podio en equipo acrobático frente a potencias mundiales. Con Gran Bretaña liderando el medallero general, el certamen no solo consolidó a la ciudad como un epicentro deportivo de élite, sino que impulsó al equipo colombiano hacia las próximas paradas del calendario global en Europa, Asia y Norteamérica.

Medellín brilla en el cierre histórico de la Copa Mundo de Natación Artística 2026

La ciudad de Medellín se consolidó como un referente global de los deportes acuáticos tras clausurar con éxito, este domingo 15 de febrero, la Copa Mundo de Natación Artística 2026.

El evento marcó un hito sin precedentes al ser la primera vez que Colombia integra el circuito mundial de la World Aquatics en esta disciplina.

Durante tres intensas jornadas, el Complejo Acuático César Zapata se convirtió en el escenario donde más de 100 atletas internacionales demostraron la elegancia y el rigor técnico de este deporte, reafirmando la capacidad organizativa de la capital antioqueña tras legados históricos como el Mundial de Cali 1975.

La jornada de cierre estuvo cargada de emotividad para la delegación local, que logró subir al podio en dos ocasiones frente a su público.

En la modalidad de Dueto Libre Mixto, la pareja conformada por Emily Minante y Gustavo Sánchez alcanzó la medalla de plata con una calificación de 204.0034 puntos, siendo superados únicamente por Gran Bretaña.

Minante destacó la fortaleza del equipo colombiano tras la competencia, mientras que Sánchez subrayó la importancia del nuevo proceso técnico que atraviesan, basado en una conexión positiva con su entrenadora y un enfoque renovado hacia la excelencia deportiva.

El espectáculo concluyó con la vibrante prueba de Equipo Acrobático, donde Colombia dio la sorpresa al colgarse el bronce con 161.3258 puntos.

Las nadadoras Valeria Jurado y Estefanía Roa resaltaron el significado de este logro, pues hace apenas un año veían a potencias como Canadá y Estados Unidos como referentes lejanos, y hoy comparten podio con ellas.

Según las deportistas, el respaldo constante de la afición local fue el motor principal para superar sus propias marcas y posicionarse entre las mejores del mundo en esta exigente categoría.

En el balance general del certamen, Gran Bretaña se alzó como la delegación más fuerte al conquistar tres preseas doradas.

Por su parte, Colombia cerró su participación en la octava casilla del medallero con un total de cuatro trofeos: dos de plata y dos de bronce.

Este resultado ratifica el ascenso del país en el panorama internacional, dejando la vara alta para las próximas paradas del circuito en París, Xi’an, Pontevedra y Toronto, donde el equipo nacional buscará dar continuidad al impulso ganado en casa.

