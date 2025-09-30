Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La feria de empleo Empleo Fest, "Talento para el mundo" en Medellín superó las expectativas al ofrecer más de 25.000 puestos de trabajo formales de unas 200 empresas a más de 10.000 personas, una cifra mayor a ediciones anteriores. El evento, liderado por el CUEE y la Alcaldía de Medellín junto a otras 40 instituciones y entidades, no solo se centró en la oferta laboral, sino que también brindó mentorías, talleres y conferencias para el crecimiento profesional, demostrando, según la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo, que el trabajo conjunto genera oportunidades masivas y de calidad para el talento local, siendo el sector privado clave al generar el 97% de los empleos en la ciudad.

¡Medellín brilla con talento! Más de 10.000 personas accedieron a oportunidades únicas en el exitoso Empleo Fest 2025

Finalizó la feria Empleo Fest, “Talento para el mundo”, en la que alrededor de 200 empresas brindaron más de 25.000 puestos de trabajo formales en diversos

sectores de la economía.

Más 10.000 personas accedieron a la oferta laboral en Medellín y el área metropolitana, superando las expectativas de las dos ediciones anteriores.

La feria no solo ofreció vacantes, sino también registro de hojas de vida sin costo, espacios de crecimiento profesional, mentorías para el talento y talleres y conferencias con formadores en competencias clave y trayectoria empresarial.

María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, señaló que “Empleo Fest superó todas las expectativas”.

La funcionaria agregó que en esta versión creció el número de empresas, de visitantes y de inscritos.

“Agradecemos a las más de 10.000 personas que visitaron la feria, a las 197 empresas vinculadas que pusieron a disposición más de 25.000 puestos de trabajo para el talento de la ciudad”, dijo.

Asimismo, la Secretaria se mostró agradecida también con las 40 instituciones y entidades que hicieron posible la jornada laboral.

“Esto demuestra que el trabajo conjunto genera oportunidades masivas y de calidad para nuestra gente”, concluyó la secretaria María Fernanda Galeano.

Además de la presencia de las empresas, en la jornada también participaron las cajas de compensación, las universidades, 25 bolsas de empleo.

Desde el Distrito de Medellín, estuvieron presentes el Banco Distrital, la Oficina Pública de Empleo y Sapiencia, la agencia de educación postsecundaria de Medellín.

Empleo Fest es una iniciativa liderada por el CUEE – Comité Universidad, Empresa, Estado, con el trabajo mancomunado de 40 instituciones universitarias y la Alcaldía de Medellín.

También con el aporte de la ANDI Seccional Antioquia, Comfama, la Cámara de Comercio de Medellín, Universidad EAFIT y Magneto.

El 97 % de los empleos en Medellín son generados por el sector privado, lo que resalta su rol fundamental en el impulso de la economía y el talento local.

