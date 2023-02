Para realizar labores técnicas y de modernización en el sistema y lavar tanques de almacenamiento de agua potable, como indica la Ley, es necesario interrumpir el servicio de acueducto, de manera programada.

EPM anunció que en estos sectores del Valle de Aburrá se irá el agua:

Entre las 8:00 p.m. del martes 28 de febrero y las 4:00 a.m. del miércoles 1 de marzo:

Municipio Bello:

De calle 30C hasta calle 32D entre carrera 42 y carrera 45.

De carrera 45 entre calle 32D y calle 38.

De carrera 43 hasta carrera 45 entre calle 38 y avenida 38C.

De avenida 38C hasta avenida 38A entre diagonal 42DC y diagonal 42F.

De avenida 36C hasta avenida 36A entre diagonal 42C y diagonal 42F.

De diagonal 44 hasta diagonal 46 entre avenida 35 y avenida 39.

De diagonal 44 hasta diagonal 44A entre avenida 36D y avenida 35.

De avenida 35 hasta avenida 34 entre diagonal 42E y diagonal 44.

De avenida 34 hasta avenida 31 entre diagonal 42EE y diagonal 44.

Municipio Copacabana:

De carrera 87 hasta carrera 79 entre calle 38 y calle 40.

De calle 40 hasta calle 47 entre carrera 86 y carrera 82.

De calle 46 entre carrera 81 y carrera 78.

Incluye 11.962 usuarios de estos barrios y sectores, en el municipio de Bello: Alcalá, Fontidueño, La Camila, La Gabriela, La Vegas y Machado. Y, en el municipio de Copacabana: Fontidueño y Machado.

Miércoles 1 de febrero, de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Distrito de Medellín:

De calle 68 hasta calle 72 entre carrera 25 y carrera 28.

De calle 72 hasta calle 81 entre carrera 24 y carrera 30.

De calle 81 hasta calle 85A entre carrera 24 y carrera 25C.

De calle 85B hasta calle 99A entre carrera 22AA y carrera 31BA.

De calle 99A hasta calle 107ED entre carrera 21B y carrera 28B.

De calle 71AA hasta calle 71B entre carrera 22 hasta carrera 24.

De carrera 23C hasta carrera 24 entre calle 71B hasta calle 79C.

De carrera 23C entre calle 79C hasta calle 81B.

De calle 83B hasta calle 87 entre carrera 21D hasta carrera 22.

Incluye 13.684 usuarios de estos barrios y sectores: Versalles No. 2 (Santa Elena), La Cruz (Santa Elena), Oriente (Santa Elena), Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., La Avanzada (Santa Elena), María Cano-Carambolas S.E., San José La Cima No. 2 S.E., La Salle, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No. 2 (Santa Elena), Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II y Versalles II-Mirador.

Entre las 7:00 p.m. del jueves 2 de marzo y las 7:00 a.m. del viernes 3 de marzo:

Distrito de Medellín:

De calle 93 hasta calle 104 entre carrera 82 y carrera 83A.

Incluye 3.137 usuarios de estos barrios y sectores: San Martín de Porres, Doce de Octubre No. 1, Doce de Octubre No. 2 y Picacho.

Entre las 9:00 p.m. del jueves 2 de marzo y las 3:00 a.m. del viernes 3 de marzo:

Distrito de Medellín:

De carrera 82G hasta carrera 85 entre calle 106C y calle 97.

De calle 97 hasta calle 84 entre carrera 83A y carrera 90.

Municipio de Bello:

De carrera 73 hasta carrera 76 entre calle 20B y calle 25C.

Incluye 12.201 usuarios de estos barrios y sectores, Distrito de Medellín: Aures No. 2, Picacho, Doce de Octubre No. 1, El Progreso No. 2, Mirador Del Doce, Doce De Octubre No. 2 y Picachito. Y, en el Municipio de Bello, el barrio París.

El lavado de tanques de almacenamiento de agua se debe efectuar dos veces al año, como lo indica el decreto relacionado con el sistema para la protección y el control de la calidad del agua para consumo humano, con el propósito de entregar un servicio con calidad a toda la comunidad.

Más noticias de Medellín