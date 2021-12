Video: Medellín tendrá más de 35.000 nuevos bachilleres este año

La Alcaldía de Medellín, en su apuesta por la educación, celebra la graduación de 35.667 estudiantes quienes se encuentran en grado once en las instituciones educativas oficiales, privadas y de cobertura, y serán los futuros profesionales de la ciudad.

“Durante las últimas semanas hemos vivido unas jornadas de graduación muy importantes en todos los colegios de Medellín. Son más de 35.000 jóvenes que este año se gradúan. Tenemos la primera promoción de bachilleres Blended y más de 10.000 estudiantes o bachilleres técnicos que le entrega Medellín al país”, afirmó la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo Ruiz.

Del total de alumnos en el último año de bachillerato, 23.793 son jóvenes en edad regular y 11.874 son personas que están en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados -CLEI, es decir estudiantes en extraedad o adultos.

Saray Gómez, quien se graduó de la Institución Lusitania Paz de Colombia expresó: “Me siento muy emocionada por mis grados, por haber terminado el bachillerato, y pienso seguir estudiando la tecnología de la técnica que terminé en el colegio, que es diseño de moda. Parece que hubiera sido ayer cuando entré a sexto, que estaba asustada por los exámenes. Toda esa experiencia tan bonita que me quedará como un recuerdo”.

En Medellín se gradúan más mujeres

Según el Sistema Integrado de Matrícula -SIMAT, de los estudiantes de grado once, 19.335 son mujeres y 16.332 son hombres. Además, 1.791 alumnos son víctimas de la violencia y 994 son personas en situación de discapacidad.

“Llevo estudiando inglés desde los once años y me interesaría tener un título en inglés, y después de ahí me gustaría muchísimo estudiar trabajo social. Me siento muy contenta y emocionada. Realmente, en este momento siento sobre todo nostalgia ya que estudié en esta institución toda mi vida y siento que dejarla es un paso muy grande, pero a la vez es algo muy triste”, dijo Paulina Soto Rodríguez, graduada de la institución educativa oficial Maestro Fernando Botero.

Durante el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, 34 estudiantes de la Institución Maestro Guillermo Vélez se graduaron como operarios y auxiliares en diferentes áreas. Y el próximo 15 de diciembre será la ceremonia de grado de la primera promoción de bachilleres bajo esta condición que estudia en la modalidad Blended, educación virtual asistida que combina clases presenciales y digitales.

