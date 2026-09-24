Resumen: En la zona del Ecoparque fueron intervenidos arbustos y algunos árboles que presentaban riesgo o estaban en mal estado o que podrían resultar afectados durante las obras y labores de recuperación de la quebrada

Medellín avanza en las intervenciones de la cuenca La Presidenta para mitigar riesgos y recuperar su capacidad hidráulica

Luego de la emergencia registrada durante la primera temporada de lluvias del año en la cuenca de La Presidenta, en El Poblado, la Alcaldía de Medellín mantiene en marcha un conjunto de acciones orientadas a reducir los riesgos y mejorar las condiciones hidráulicas de diferentes puntos de la quebrada. Los trabajos incluyen obras en ejecución, diseños, estudios técnicos, gestión de redes y trámites ambientales y de movilidad.

En el sector La Concha–Chuscalito, la ejecución de obra alcanza el 90 %. Actualmente, se construyen dos canales hidráulicos. La quebrada La Presidenta, a la altura del hotel Dann Carlton, continúa con las obras de empalme del box culvert, construido para recuperar el tramo de vía afectado el pasado 17 de marzo.

También se avanza en el acondicionamiento de los retiros de la quebrada en un tramo de 30 metros dentro del Ecoparque, consistente en la reparación y reemplazo de las estructuras hidráulicas preexistentes que tuvieron fallas o deterioro total durante las avenidas torrenciales de la primera temporada de lluvias del 2026.

En la zona del Ecoparque fueron intervenidos arbustos y algunos árboles que presentaban riesgo o estaban en mal estado o que podrían resultar afectados durante las obras y labores de recuperación de la quebrada para ser objeto de reposición de acuerdo con las exigencias de la autoridad ambiental y el compromiso de la Administración Distrital con el mantenimiento y enriquecimiento de los espacios públicos verdes de Medellín.

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“Estamos realizando una intervención muy importante para reducir la velocidad del agua en este punto, aprovechando precisamente que la naturaleza tiene aquí un espacio muy amplio para mejorar la capacidad de la quebrada. Se están realizando intervenciones que respetan la dinámica natural del ecoparque, pero adicionalmente están reduciendo la erosión que se ha venido presentando y el deterioro de los canales preexistentes. No se trata de una canalización, se trata de incorporar soluciones basadas en la naturaleza y recuperar las estructuras hidráulicas que ya existían, que nos van a ayudar a reducir el riesgo”, dijo la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.

En la quebrada La Escopetería, los diseños tienen un avance del 98 % y la administración está próxima a iniciar las obras, una vez se cuente con las aprobaciones de los planes de movilidad y cronograma. En la quebrada Vicenza, se entregó el informe y el diseño estructural para el puente, así como el informe geotécnico para revisión.

En la confluencia de las quebradas La Presidenta y La Poblada, en el sector Patio Bonito, se adelantan los diseños de las soluciones hidráulicas derivadas de los estudios y modelaciones entregadas por el Área Metropolitana del Valle Aburrá, con el fin de solucionar la problemática del sector.

Las obras en ejecución tienen como propósito principal reducir el riesgo de inundación y avenida torrencial en la cuenca La Presidenta, combinando diferentes técnicas y métodos constructivos amigables con el medio ambiente y aplicando soluciones basadas en la naturaleza, siempre y cuando los estudios técnicos así lo recomienden o lo permitan y garanticen la reducción del riesgo.