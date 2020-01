Medellín, a demostrar en Ibagué para qué está este semestre

Minuto30.com- Deportes Tolima y el Deportivo Independiente Medellín se medirán este jueves a partir de las 7:45 p.m. en el Estadio Manuel Murillo, en la apertura de la Liga Betplay I-2020.

Esta será una buena oportunidad para que el ‘Equipo del Pueblo’ demuestre para qué está en semestre, ante un rival aguerrido que es habitual protagonista en el campeonato colombiano.

El entrenador Aldo Bobadilla tendrá la responsabilidad de engranar un equipo renovado, de cual salieron siete de los jugadores que fueron campeones de la Copa Águila en 2019, entre ellos el goleador histórico del club, Germán Ezequiel Cano.

El entrenador paraguayo manifestó previo al viaje hacia la ‘Ciudad Musical’, que está muy a gusto por la forma en la que se han adaptado los recién llegados y se espera que eso se vea reflejado en la cacha del Murillo Toro, donde algunos de ellos estarán en acción de entrada.

Bayron Garcés, Federico Laurito, Javier Reina, Luis Hernando Mena y Francisco Flores fueron las contrataciones del DIM para el 2020.

De los mencionados, se presume que Reina y Laurito harán parte del once titular, mientras que Flores no podrá siquiera sumar minutos, pues por disposición técnica no fue incluido en la lista de viajeros.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Hora: 7:45 p.m.

Árbitro: John Hinestroza Romaña