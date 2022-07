La Alcaldía de Medellín, a través del Centro de Bienestar Animal La Perla, ha rescatado este año un total de 1.637 animales de compañía en las calles de la ciudad, en casos reportados como maltrato o abandono. De estos, 891 son caninos y 746 son felinos. Esto representa 52 situaciones más que en el año 2021 cuando fueron rescatadas 1.585 mascotas.

En las comunas 7-Robledo, 10-La Candelaria y 3-Manrique se ha registrado el mayor número de rescates de animales de compañía en condición de vulnerabilidad.

“No queremos animales en las calles, mucho menos perros deambulando solos por cualquier lugar, esto puede generar problemas de salud pública pero también un riesgo inminente para estos animales de compañía. En Medellín son pocos los perros que deambulan en condición de calle, sin embargo si tenemos un gran número de animales que son abandonados por sus cuidadores. Por eso desde la Alcaldía de Medellín estamos trabajando en jornadas de educación en cuidado responsable de animales de compañía, jornadas de esterilización para controlar la población de caninos en condición de calle y jornadas de bienestar animal”, indicó la subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Diana Marcela Santacruz.

Este 27 de julio se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero con el propósito de generar conciencia sobre la problemática del abandono de animales de compañía los cuales, en muchas ocasiones, son víctimas de maltrato. La idea, además, es concientizar acerca del cuidado que merecen estos seres sentientes y de los peligros que enfrentan al vivir en la calle.

El Día del Perro Callejero también pretende impulsar la importancia de la adopción como la mejor oportunidad para quienes quieran ofrecer un nuevo hogar a los animales de compañía que sufrieron maltrato o abandono y han sido rescatados por el Centro de Bienestar y Protección Animal La Perla. Allí, son registrados a través del sistema de información- MICHIP, vacunados, desparasitados y, una vez recuperan su estado de salud general, ingresan a los procesos de adopción.

“Yo, realmente, no había especificado ninguna raza, simplemente había pedido un tamaño adecuado para mi vivienda y me mandaron la fotico de Cora, y me habían dicho que estaba disponible para adopción, refiriéndome que era una perrita que era nerviosa pero muy cariñosa. Decidí hacer todo el proceso de adopción. Ellos visitaron mi casa, fue un veterinario y la llevaron. Ella ya estaba esterilizada, estaba con sus vacunas y desparasitada, entonces fue realmente muy fácil y simplemente me pareció una perrita muy cariñosa, muy linda”, expresó María Fernanda Urquijo, adoptante de Cora, en La Perla.

En los procesos de adopción, el equipo de profesionales del Centro de Bienestar Animal adelanta las averiguaciones para conocer detalles importantes a la hora de entregar un animal de compañía, lo que incluye información básica del entorno en donde va estar y las condiciones generales. Adicionalmente, los ciudadanos reciben información sobre el cuidado responsable de estos seres sintientes.

La línea 123 está habilitada para el reporte de casos de animales en condiciones de vulnerabilidad por situaciones de abandono, atropellamiento en la vía y maltrato. Estos registros son remitidos a la Unidad de Reacción Inmediata de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, la cual ofrece sus servicios las 24 horas del día. Además, se puede realizar la denuncia de manera directa ante la inspección que, provisionalmente, está ubicada en el tercer piso del Centro Administrativo Distrital y, a través de la página web de la Alcaldía de Medellín por medio del registro de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).

