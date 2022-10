Medellín alcanza 100 días sin homicidios en 2022

in

Tras comparar y avalar con las autoridades de Policía Metropolitana, Fiscalía Seccional y Medicina Legal, el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín confirmó que en 2022 se han registrado 100 días no consecutivos sin homicidios, cifra que no solo es un récord durante este periodo, sino que se convierte en el tercer año con esta variable: 2020, 2021 y el presente 2022.

“Era muy raro que se presentaran días sin homicidios. Para que se hagan una idea, en 2009 solo hubo dos días sin homicidios en Medellín, en 2010 no hubo ninguno, en 2013 hubo 36. No hemos terminado el año y ya superamos los 100 días no consecutivos sin homicidios. Para nosotros es una buena noticia en nuestro trabajo en honor a la vida y por la vida”, manifestó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

La estadística, según el informe diario de homicidios, demuestra, además, que desde que se realiza la medición técnica y en los últimos 40 años es la primera vez que se registra un comportamiento sistemático en la reducción en este delito durante un periodo de tres años. Antes de 2020, no hay registro ni antecedente de un año con 100 o más días sin homicidios, ni de manera no consecutiva o consecutiva.

A la fecha, la reducción de este delito se mantiene en un 4 % consolidado frente a 2021, consolidando los tres años menos violentos en la historia de Medellín.

