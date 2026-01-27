Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez postuló a Medellín como sede para el partido de despedida de la Selección Colombia antes del Mundial, aprovechando que el Estadio Metropolitano de Barranquilla estará en obra. El mandatario aseguró que la ciudad, a la que califica como la más futbolera, cuenta con el tiempo ideal para recibir al equipo nacional antes de que inicien las renovaciones del Atanasio Girardot, previstas para junio o julio de este año

Medallo, la ciudad más futbolera, está lista para despedir a la Selección Colombia antes de irse al Mundial

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que la capital antioqueña está plenamente preparada y con la disposición total para recibir a la Selección Colombia en su partido de despedida previo a la cita mundialista.

Medellín es la ciudad más futbolera del país, y desde acá el mandatario envió un mensaje claro a la Federación Colombiana de Fútbol, la casa de los antioqueños está abierta si la dirigencia deportiva así lo decide.

La posibilidad de ver a la “Tricolor” en el Atanasio Girardot surge debido a una coincidencia de calendarios y obras de infraestructura en el Estadio Metropolitano, sede habitual de la Selección.

Como se recordará, en Curramba, ya iniciaron los procesos de obra que impedirían la realización del encuentro allí.

Si bien el Atanasio Girardot también entrará en una fase de renovación profunda, Gutiérrez explicó que el inicio de las obras está proyectado para junio o julio de este año, lo que dejaría una ventana de tiempo perfecta para el evento deportivo.

“Si así lo determina la Federación, Medellín está lista y estaríamos felices de recibir a nuestra Selección como despedida antes de que se vayan para el Mundial”, afirmó el alcalde.

Más allá del evento deportivo, Gutiérrez aprovechó para dar noticias sobre el futuro del escenario deportivo de la ciudad. Destacó que el proyecto de modernización del estadio avanza a paso firme.

El mandatario indicó que se espera que a mediados de febrero se radiquen formalmente los diseños y una vez superada la fase de curaduría, se procederá con los procesos legales para asignar la obra.

La meta, dijo el mandatario, es que las máquinas comiencen a trabajar entre junio y julio de 2026.

Con este anuncio, Medellín no solo busca consolidarse como un polo de grandes eventos internacionales, sino asegurar que su infraestructura esté a la altura de las mejores del continente antes de que finalice el presente año.

