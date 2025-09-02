¿La mecha ya tiene técnico? América de Cali tendría dos nombres en carpeta

Minuto30
    Luego de la salida del técnico del América de Cali, Gabriel Raimondi, dos nombres tomaron fuerza para dirigir la mecha. Foto: América de Cali
    Resumen: Luego de la salida del técnico Gabriel Raimondi, América de Cali, último en la tabla de la Liga BetPlay II-2025 con solo 5 puntos, se encuentra en una situación crítica, casi sin posibilidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales. Con 11 partidos restantes, el equipo necesita ganar al menos 9 para tener alguna oportunidad. A pesar de la urgencia, el club aún no ha confirmado a un nuevo entrenador, aunque se barajan los nombres de David González y, con más fuerza, el del argentino Juan Cruz Real, quien ya fue campeón con el equipo en 2020.

    América de Cali, último en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, oficialmente se quedó sin técnico como lo informó Minuto30.

    La ‘mecha’, con solo 5 puntos, está en el fondo de la tabla de posiciones y con ello, prácticamente eliminado de los cuadrangulares semifinales.

    Al conjunto escarlata le quedan 33 puntos por disputar de los cuales necesita al menos 26 para lograr el primer objetivo de meterse entre los 8.

    Es decir, de 11 partidos pendiente, tendría que ganar por lo menos 9 partidos, una tarea titánica, prácticamente imposible.

    Tan pronto se conoció la salida de Gabriel Raimondi, de inmediato se conocieron nombres en carpeta y bajo el análisis de las directivas de América.

    Uno de los nombres, se hace difícil porque de entrada no podría estar dirigiendo desde la raya el resto del semestre.

    David González, recientemente despedido de Millonarios, según el periodista Pipe Sierra, a través de sus redes sociales, ya entabla conversaciones con Marcela Gómez.

    Sin embargo, no es la principal carta a la que le aportaría América de Cali que necesita, rápidamente recuperar la confianza con sus hinchas.

    El nombre que suena con más fuerza es el del argentino Juan Cruz Real, un técnico que ya ganó título de la Liga en el año 2020.

    Hasta el momento no se ha anunciado el nuevo nombre que, sea quienes sea, llagará a manejar una papa caliente, tras los malos resultados del equipo.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

