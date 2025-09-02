América de Cali, último en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, oficialmente se quedó sin técnico como lo informó Minuto30.

La ‘mecha’, con solo 5 puntos, está en el fondo de la tabla de posiciones y con ello, prácticamente eliminado de los cuadrangulares semifinales.

Al conjunto escarlata le quedan 33 puntos por disputar de los cuales necesita al menos 26 para lograr el primer objetivo de meterse entre los 8.

Es decir, de 11 partidos pendiente, tendría que ganar por lo menos 9 partidos, una tarea titánica, prácticamente imposible.

Tan pronto se conoció la salida de Gabriel Raimondi, de inmediato se conocieron nombres en carpeta y bajo el análisis de las directivas de América.

¿La mecha ya tiene técnico? América de Cali tendría dos nombres en carpeta

Uno de los nombres, se hace difícil porque de entrada no podría estar dirigiendo desde la raya el resto del semestre.

David González, recientemente despedido de Millonarios, según el periodista Pipe Sierra, a través de sus redes sociales, ya entabla conversaciones con Marcela Gómez.

Sin embargo, no es la principal carta a la que le aportaría América de Cali que necesita, rápidamente recuperar la confianza con sus hinchas.

El nombre que suena con más fuerza es el del argentino Juan Cruz Real, un técnico que ya ganó título de la Liga en el año 2020.

Hasta el momento no se ha anunciado el nuevo nombre que, sea quienes sea, llagará a manejar una papa caliente, tras los malos resultados del equipo.

#América entabla negociaciones con David González (43) y avanzan en el proceso. Empieza a tomar fuerza su nombre y los números conversados gustan en la dirigencia ‘escarlata’ Es uno de los nombres que más tomó fuerza en el transcurso del día pic.twitter.com/vHonVln6D8 — Pipe Sierra (@PSierraR) September 2, 2025

