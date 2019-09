“Me siento vacío y sin fuerzas”: Fernando Gaviria decidió a última hora no participar en el Mundial de ciclismo

“Pensaba que después de la Vuelta podía tener una buena condición física para estar en el Mundial, que era uno de mis propósitos de la temporada, pero en los últimos días me sentí vacío y sin fuerzas, por lo que preferí renunciar a la selección y lamentablemente no estar en el Mundial”, fueron las palabras de ciclista paisa Fernando Gaviria, según Marca.

De acuerdo con medios ciclísticos a Gaviria le sucede algo más allá de lo físico, en la Vuelta España no se le vio disputar entre los pocos embalajes de la prueba, y en el Giro de Italia del presente año ganó una etapa por descalificación del primero en meta Elia Viviani. En ese momento se le vio el desagrado al decir que él no merecía esa victoria.

En la Vuelta ya se le veía afectado física y sicológicamente, hasta los comentaristas deportivos hablaron de sobrepeso. “Estaba en una crisis que no pude librar y por más que ayudaron, no me pude recuperar”, expresó Gaviria luego de que perdiera tiempo en una etapa de trámite en La Vuelta.

Para que Gaviria participara en el Mundial de ciclismo del 2019 solo le faltaba la prueba reina de ruta, pues el técnico Carlos Mario Jaramillo ya lo tenía entre los 8 representantes de Colombia que serían: Nairo Quintana, Álvaro Hodeg, Sebastián Molano, Sebastián Henao, Esteban Chaves, Daniel Martínez y Carlos Betancur, el puesto de Betancur era el de Egan Bernal quien aviso con tiempo que no participaría.

Eso quiere decir que Colombia perdería un cupo, a estas alturas no es fácil conseguir un reemplazo para el lugar que dejó Gaviria, por lo que Colombia solo participara en la prueba de ruta de mayores con 7 corredores.

Así lo dio a conocer la Federación Colombiana de Ciclismo por medio del delegado oficial de la Selección Colombia Manzana Postobón, Jorge Mauricio Vargas Carreño: