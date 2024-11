Con la expresión «me siento pesadota» Epa Colombia deja ver que su vientre ha sido su mayor reto al crecerle.

Daneidy Barrera Rojas mejor conocida como «Epa Colombia» está dos semanas de dar a luz a su bebé. En una visita a la ginecóloga, compartió su felicidad. Fue al pesarse que no dejó pasar cómo se siente. En el video «se ve que pesa 57.4 kilos» y quien la atiende le dice que está bien y se siente que no está gorda. En otro video con Karol Samantha, que circula en redes ella le habla a su pareja diciéndole: «que se siente pesadota» y esta asevera que si. «Siento que ya no aguanto más» exclama. Y le advierte que «se debe aplicar las cremas». «Ya que le pueden salir estrías» por lo que Epa le dice que lo hará. “Si amor, yo no quiero que me salgan estrías porque qué tal ya después de eso ya no quieres estar conmigo” dijo la influencer. Donde su pareja le responde “No, amor yo siempre he querido estar contigo, déjate cuidar”.

Epa «va a tener una reina ..»

En el video después de salir de su control médico, Epa Colombia, comparte con sus palabras y expresiones que la identifican que, «se ve casi sin barriga y pero amiga hoy estaba pesando artísimo, está linda está grande (su hija). Te tengo la próxima Reina de Colombia, no la próxima Miss Universe de Colombia, ay amiga te tengo la que es..». A escasas dos semanas, según cálculos la influencer está lista para hacer mamá y ya piensa en un baby shower de celebridades.

La influencer viene comprando muchas juguetes, ropa y otros elementos para disfrutar cada momento que vendrá. Pero se sabe que Epa Colombia, quiere algo más así que en sus redes ya compartió que sus seguidores, serán parte de este acontecimiento.

