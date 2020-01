“Me sacaron algo de lo feo que hace años me metieron por…”, Alejandra Guzmán da parte de tranquilad tras ser operada de urgencia

Luego de que se conociera que la cantante Gabriela Alejandra Guzmán Pina más conocida como Alejandra Guzmán fuera operada de emergencia el pasado 4 de enero, anunciaron que debido a su estado de salud tuvieron que cancelar un concierto al que se iba a presentar el 11 de enero en Palenque de Moroleón en Guanajuato, México.

Por medio de su cuenta de Facebook manifestó a través de un mensaje que decía: “se les informa que la señora (Alejandra Guzmán) fue operada de emergencia el sábado 4 de enero, por lo cual no está en condiciones de presentarse”.

Al parecer, Alejandra retomará las actividades el próximo 19 de enero. El pasado jueves dio a conocer que: “Si, me operaron el 4, salí el 5 y… hoy (jueves) fui al hospital con la doctora Sandoval para que cheque y todo va bien, tengo un drenaje y me lo quintarán en cuanto deje de salir tanta… La verdad estoy muy bien, gracias a Dios ya reconozco ese síntoma y cuando hay una reacción pues prefiero actuar rápido porque ‘eso’ es muy cruel y así hay que ser rápido y cruel con esas cosas. Sacamos casi casi una hamburguesa, pero gracias a Dios ya estoy muy bien”, de acuerdo al portal Tribuna de México.

Asimismo, le mandó un saludo a sus seguidores, “quiero decirles que estoy bien. Gracias a Dios me sacaron un pedacito de lo feo, de lo malo, que hace 8 años me metieron por ahí por donde ya sabes, pero todo está bien y me estoy recuperando y me está visitando mi papá para darme amor y besos…”.