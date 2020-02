“Me quedo en Wuhan”, dice joven colombiano residente en el epicentro del coronavirus

El caleño Julián Vélez Grisales, estudiante y residente en Wuhan, declaró en entrevista con el diario El Tiempo que se quedará en la ciudad china epicentro del coronavirus y no volará junto a sus compatriotas a Colombia.

Según afirmó el joven de 20 años al medio nacional, en Wuhan las medidas sanitarias sí están siendo efectivas y se siente “más seguro” allá que volviendo a Colombia, con la avanzada que el gobierno nacional desplegó para repatriar a los nacionales que residen en dicha localidad china.

“Quedarme en Wuhan es un aporte responsable para evitar la propagación del virus… Aquí recibo todo, además de los elementos necesarios para educarme, la vivienda, los servicios médicos y un subsidio para la manutención y en estos momentos las medidas que he recibido para protegerme de la infección han sido completas y permanentes”, afirmó Vélez.

Julián lleva tres años viviendo en Wuhan y confesó que en diciembre ya estaba el rumor sobre el virus y que desde el principio fueron examinados por el gobierno para descartarlo. En enero tuvo que adoptar el porte obligatorio de tapabocas para reducir las probabilidades de contagio y después de las medidas del gobierno chino de cerrar la ciudad, la vida siguió “normal”, a pesar del pánico que se vivió la noche anterior al cierre.

También arremetió contra la desinformación que hay en occidente sobre la realidad en Wuhan. “Nada de eso es cierto y menos que en las calles se esté muriendo la gente o que haya abuso de la autoridad”, aseveró y afirmó que es más responsable quedarse allí para seguir con sus estudios. “Volveré cuando me gradúe. Aquí me siento bien y pienso que puede haber más riesgo llegando a un país en el que el sistema de salud no está capacitado para atendernos”, arremetió.