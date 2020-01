“¡Me manoseó!”, afirmó mujer presuntamente abusada por Harvey Weinstein

La exasistente de producción Mimi Haleyi relató en pleno juicio el supuesto abuso del que fue víctima, perpetrado por el “monstruo de Hollywood” Harvey Weinstein.

El juicio contra el exproductor de cine está en marcha y por fin se pudo escuchar el escabroso relato de cómo habría abusado Weinstein de ella en julio de 2006. Los hechos habría ocurrido en el apartamento de Harvey en Soho, Nueva York, donde habría llegado la mujer, hoy de 42 años, a visitar amigablemente al Harvey.

“Me abrazó y me manoseó… Tuve que caminar hacia atrás porque me empujaba con su cuerpo. Durante todo ese tiempo le dije que no quería nada de eso… Me tiró sobre la cama y cada vez que intentaba levantarme, me volvía a empujar”, declaró Mimi.

Según la mujer, Weinstein le quitó el tampón que tenía y le practicó sexo oral sin su consentimiento. Luego del acto Haleyi no denunció porque estaba indocumentada en el país y corría peligro de ser deportada.

La defensa de Weinstein alega que los encuentros por los que se acusa a exproductor fueron consensuados. De salir culpable, Harvey podría ser condenado a cadena perpetua.