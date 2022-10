«Me levanté y el niño estaba morado», madre del pequeñito que murió en La Estrella

Este lunes 24 de octubre, las autoridades realizaron en una vivienda en La Estrella el levantamiento del cadáver de Líam, un pequeñito de apenas un año de edad.

La madre del niño, llegó a su casa del trabajo, lo vio en la cama y lo abrigó con una cobija, ella en medio del cansancio se acostó y se quedó dormida; así se lo ha relatado a varias personas.

«Me levanté y el niño estaba morado. En la noche llegué de trabajar yo lo vi y lo acobijé; llegué y me acosté de una a dormir. La verdad yo no me puse a mirarlo (…) y ya cuando me levanté el bebé estaba muerto» y añadió, «yo lo toqué y empecé a gritar», dijo la mamá.

Líam, cumplió su primer y único año de vida el pasado 15 de septiembre, junto a su hermanita de 4 años de edad y otros niños le festejaron, pero hoy el panorama es otro.

Alrededor de la casa habían varias personas que lamentaban su muerte, incluso desmayos, pero lo que más pesaba en el ambiente era otra versión sobre la muerte del niño, pues, varias personas en el sitio indicaron que el niño habría sido maltratado.

Incluso, el brigadier general, Carlos Humberto Rojas Pabón, Comandante de la Policía Metropolitana en una rueda de prensa horas después de la muerte de Líam contó que «de acuerdo a lo que manifiestan en ese centro asistencial, parece que tiene signos de maltrato».

Pero la mamá sostuvo la versión que le dio su esposo, contó que el niño se habría enredado con las cobijas y se habría caído, momentos después él le habría dado la comida pero el niño después de comer vomitó y para calmarlo le habría dado agua y lo acostó a dormir.

Esta versión es rechazada por algunas personas que vieron el niño, pues cuentan que el cuerpo tenía sangre en la nariz, en la boca y golpes en lado derecho e izquierdo de la cabeza.

Ante estas versiones, será Medicina Legal la entidad encargada de entregar un dictamen con las casusas de la muerte.

Al momento de la publicación de esta nota, el padrastro del menor era trasladado por protección a otro sitio por parte de uniformados de la Policía por un supuesto plan de linchamiento por parte de algunos ciudadanos.



Foto: Minuto30

Contexto:

