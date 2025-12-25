¿Me explicas rapidito qué es la paciencia?

Resumen: La paz alcanzada con la paciencia, es la tranquilidad de quien sabe vivir el orden en sus amores, que son las formas de abrirse a quien es persona dándole más importancia a cada uno que a los modos de ser, pensamientos, actitudes, impulsos

Parece que la paciencia es necesaria mientras se tiene uso de razón; tendemos a que lo que hemos elegido sea alcanzado cuanto antes y sin dificultades ni esfuerzos.

Se requiere paciencia para lograr superar los obstáculos que se oponen a la posesión del mayor bien. Esta cualidad hace posible que se soporten con entereza y buen ánimo -proporcionado al bien esperado- los sufrimientos y privaciones necesarios para alcanzarlo.

Se necesita saber ser paciente para desarrollar cualquier cualidad que requiera el uso de la libertad: conocer, vivir asertivamente el proceso de elegir, obtener los medios que garanticen el logro de lo propuesto y alcanzar su efecto, que es el mayor desarrollo posible en cuanto personas, y que abarca a todos los relacionados con lo que se hace.

En algunos entornos se puede escuchar que la paciencia es la ciencia de la paz.

Como ciencia, se caracteriza por incluir variables tan diversas como la libertad misma y la condición humana en sus diversos entornos. Para tener paciencia, se necesita reflexión, prospectiva y objetivos que han de estar presentes y estimulan a persistir, que se sostienen reconsiderando con mayor profundidad, sistematicidad y realismo, los antecedentes, los hechos, intenciones, actitudes, medios y consecuencias.

Aunque se requiere paciencia para crecer en todo lo que abarca la ética de la virtud, esta no es la mayor cualidad, que se distingue por su razón de ser inmediata y corresponde al amor a Dios, fuente, medio y culmen, de la jerarquía en los amores.

La paz alcanzada con la paciencia, es la tranquilidad de quien sabe vivir el orden en sus amores, que son las formas de abrirse a quien es persona dándole más importancia a cada uno que a los modos de ser, pensamientos, actitudes, impulsos, irritaciones, placeres, posesiones, poderes, deseos, tendencias e influencias, que son armonizados en función del mayor bien para todos sin que haya excepciones, porque el paciente no es excluyente ni cómplice, sino acogedor y tolerante y, por eso, respetuosamente exigente.

La persona paciente vive esto con cada ser humano desde el inicio de su concepción hasta siempre, porque al ser una realidad espiritucorpórea, se respeta enteramente su integridad, vida, salud y desarrollo, y cuando muere, como solo termina la etapa biológica de su cuerpo, hay que tener paciencia hasta que podamos continuar encontrándonos con estos seres queridos, pero de un modo más perfecto, distinto al trato familiar que también podemos tener con los que ya pasaron a la segunda etapa de su vida infinita; al ser el espíritu una realidad simple, no hay obstáculos para continuar su comunicación con otros que también lo son.

Si lo que es la paciencia fuera solo fruto del pensamiento humano, sería más pequeña que el ser humano es, no lo abarcaría y quedarían aspectos de su vida, sin lograr su pleno desarrollo. La continuidad de nuestro ser después de cometer libremente errores y la universalidad del destino de muchos bienes naturales, de modo independiente a cómo actúan las personas, son un referente objetivo de paciencia: debemos ser pacientes con nosotros mismos y los demás, porque previamente hay alguien paciente con todos, es una condición para el pleno desarrollo de cada uno.

Entre los recursos de quien decide ser paciente, está compadecerse de los inoportunos al conocer la miseria que hay en el corazón de ellos y esta reacción lo hace capaz de ayudarles a que la descubran y emprendan el camino de la rectificación, la reparación, y no solo de la no repetición, sino también el de la adquisición de la cualidad que suple esa carencia.

Se requiere paciencia para mantenerse en la expectativa del autoconocimiento, profundizando en el misterio inabarcable en este mundo, que es cada ser personal, comenzando por uno mismo.

Para que la paciencia sea virtud no es suficiente perseverar en cierto modo de soportar o sufrir algo, de esforzarse, de hecho eso también lo hacen los que la usan para hacer daño a otros. En su tratado sobre la paciencia el filósofo San Agustín afirma que “los pacientes prefieren soportar el mal sin cometerlo antes de cometerlo sin soportarlo”.

La paciencia no es una renuncia a la libertad y al mayor bien, ni resignación, pasividad o mero empeño del que es pertinaz para lograr un fin que prefiere al mayor bien y, en este sentido, en algún aspecto está evadiéndose a sí mismo. Con la paciencia la persona se despolariza de la angustia y la desesperación, la inmadurez, la arbitrariedad de la dispersión y a la fantasía del truinfalismo.

Con la paciencia la persona quiere vivir en relación con el único que debe ser querido por encima de todo, es virtud cuando contribuye a hacer realidad la tarea de la plenitud de la propia vida, la razón de ser de uno mismo y facilita a la de los demás.

En el amor se encuentra la respuesta al sentido del sufrimiento, la paciencia se nutre del amor y lo acrecienta, la persona no se aplasta ante lo que le sucede, sino que lo aproveche para crecer como persona y facilitar que otros logren también este fin.

Quien es paciente tiene el coraje de asumir libremente al sufrimiento que es inevitable para lograr su mayor bien y el de los demás. Amar es darse y para darse hay que poseerse con ciencia, convivencia y paciencia.

Esta cualidad es requerida para el crecimiento en toda otra virtud, la persona paciente perdona, ayuda a superar los errores y acoge a todo otro ser humano.