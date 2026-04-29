Resumen: Shakira se pronunció tras la muerte de un técnico de 28 años ocurrida durante el montaje de su concierto gratuito en Copacabana, en Río de Janeiro. El trabajador perdió la vida luego de que una estructura colapsara mientras operaba un sistema de elevación, causándole heridas graves. La artista expresó sus condolencias a la familia, mientras el caso generó conmoción y reavivó el debate sobre la seguridad en este tipo de eventos; pese a lo ocurrido, el espectáculo sigue programado.

“Me entristece profundamente”: Shakira se pronuncia tras la muerte de trabajador en el montaje de su show en Brasil

La preparación del concierto gratuito que Shakira ofrecerá en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, quedó marcada por un hecho trágico ocurrido durante el montaje del escenario principal. Un trabajador vinculado a las labores técnicas perdió la vida en medio de un accidente registrado el 26 de abril, en plena fase de instalación de la infraestructura del espectáculo.

La víctima fue identificada como Gabriel de Jesús Firmino, un técnico de 28 años que participaba en las tareas de ensamblaje. De acuerdo con la información conocida, el incidente se produjo cuando una parte de la estructura colapsó mientras se realizaban maniobras con un sistema de elevación, provocando que el trabajador quedara atrapado entre componentes del montaje.

Personas que se encontraban en el lugar reaccionaron de inmediato para auxiliarlo, logrando retirarlo de la estructura antes de la llegada de los equipos de emergencia. Sin embargo, las lesiones sufridas, especialmente en las extremidades inferiores, resultaron de alta gravedad. Aunque recibió atención médica, no logró sobrevivir.

El hecho fue confirmado por la organización del evento a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, en el que se informó sobre el fallecimiento del trabajador durante las labores de preparación del espectáculo.

Pronunciamiento de la artista

Tras conocerse lo ocurrido, la artista barranquillera emitió un mensaje en el que expresó su pesar por la muerte del integrante del equipo técnico. En declaraciones entregadas a People en Español, manifestó:

“Me entristece profundamente lo ocurrido a la familia, los amigos y los compañeros de trabajo de Gabriel de Jesús Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en la obra. Mi más sincero pésame a su familia y seres queridos”.

Según versiones difundidas por la organización, la cantante se comunicó con el equipo encargado del evento poco después de conocer la situación y ha mantenido contacto para hacer seguimiento a lo sucedido y acompañar el proceso.

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También se precisó que el trabajador hacía parte de una empresa vinculada a las labores logísticas del montaje, sin pertenecer directamente al equipo central de la gira.

Un evento masivo en medio del duelo

El concierto, programado para el 2 de mayo, forma parte del cierre de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y tiene previsto congregar a una multitud estimada entre 2 y 2,5 millones de asistentes. La magnitud del evento lo perfila como uno de los espectáculos más concurridos de los últimos años en la ciudad brasileña.

A pesar del accidente, la realización del show continúa en pie, decisión que ha generado distintas reacciones entre el público y seguidores de la artista. Mientras algunos respaldan la continuidad del evento, otros han cuestionado que se lleve a cabo tras lo ocurrido.

Más allá del impacto inmediato, el caso vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de seguridad en montajes de gran escala dentro de la industria del entretenimiento en vivo. La complejidad técnica de estos eventos implica la participación de numerosos trabajadores y el uso de estructuras de gran tamaño, lo que exige protocolos rigurosos para prevenir riesgos.

La gira internacional de la cantante atraviesa así un momento sensible, en el que el desarrollo de uno de sus conciertos más ambiciosos se entrelaza con una pérdida humana que ha dejado huella tanto en el equipo de producción como en el entorno del espectáculo.